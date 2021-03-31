وذكرت وكالة الأنباء الليبية اليوم الأربعاء، أن ذلك جاء خلال لقائهما بطرابلس..حيث أكد المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة فى ليبيا، على أهمية إنجاز الأساس الدستورى والقانونى للانتخابات فى الوقت الملائم، مجددا التزام الأمم المتحدة وشركائها الدوليين بمواصلة دعم المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، خاصة فى هذه المرحلة الحاسمة من تاريخ ليبيا بغية تلبية مطلب الشعب الليبي الساحق والمتمثل فى إجراء الانتخابات .