اليوم السابع
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خالد صلاح
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مسئول صينى: لا أساس لاتهام بكين بعدم إطلاع الآخرين على بيانات كورونا

الأربعاء، 31 مارس 2021 10:24 ص
مسئول صينى: لا أساس لاتهام بكين بعدم إطلاع الآخرين على بيانات كورونا كورونا - صورة أرشيفية
رويترز

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قال مسئول كبير بقطاع الصحة الصيني اليوم الأربعاء، إنه لا يوجد أساس يستند إلى حقائق للاتهامات الموجهة إلى بلاده بأنها لم تطلع الباحثين الذين عينتهم منظمة الصحة العالمية للتحقيق في نشأة مرض كورونا.

وفي تصريحات للصحفيين قال ليانغ وانيان الذي شارك في قيادة الدراسة المشتركة لأصل كوفيد-19 التي أجرتها الصين ومنظمة الصحة العالمية ونشرت يوم الثلاثاء إن الباحثين الصينيين والدوليين أتيح لهم الاطلاع على البيانات نفسها.

وأضاف أن الشق الصيني من البحث المشترك قد اكتمل وأن العالم يحتاج الآن للنظر في احتمال ظهور حالات سابقة من كوفيد-19 خارج الصين في المرحلة المقبلة من البحث في نشأة الجائحة.

 


الصين

كورونا

منظمة الصحة العالمية

فيروس كورونا

اصابات كورونا

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