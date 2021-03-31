مريض نفسى يقتل والدته بـ17 طعنة فى الخصوص

شهدت مدينة الخصوص بمحافظة القليوبية جريمة قتل بشعة، اليوم الأربعاء، حيث مزق مريض نفسى جسد والدته مسددا لها 17 طعنة أودت بحياتها، إثر إصابته بحالة هياج دفعته للهجوم على والدته 51 عامًا، والتخلص منها، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق بإشراف المستشار علي حسن المحامي العام لنيابات شمال بنها،.
وأمرت النيابة بالتحفظ على الجثة وندب الطب الشرعى لتشريحها، وبيان الإصابات وسبب الوفاة، وحجز المتهم على ذمة التحقيقات، وعرضه على الطب الشرعى لبيان سلامة قواه العقلية وطلبت تحريات المباحث.
وتلقى اللواء فخر الدين العربى مدير أمن القليوبية، إخطارا بوقوع جريمة قتل بمنطقة ميت النار، بمدينة الخصوص بمحافظة القليوبية، حيث أقدم مريض نفسى، 25 عامًا على مهاجمة والدته وسدد لها 17 طعنة بأنحاء متفرقة من جسدها.
وتشكل فريق بحث قاده اللواء حاتم حداد مدير مباحث القليوبية وشارك فيه المقدم إسلام مسعد رئيس مباحث قسم الخصوص، وتبين وجود بلاغا من الأهالى بقيام شاب بقتل والدته.
وبالانتقال والفحص، تبين للعميد خالد محمدى رئيس مباحث المديرية، والعميد محمد حسنى رئيس فرع البحث الجنائى، قيام مريض نفسى 25 عامًا، بطعن والدته 51 سنة، عاملة نظافة بمستشفى قصر العينى، وسدد لها حوالى 17 طعنة بجميع أنحاء جسدها، وبإجراء التحريات تبين أن المتهم مريض نفسيا ويعالج من المرض النفسى لدى الأطباء، وكان نزيل إحدى المصحات النفسية لفترة، وجرى إلقاء القبض على المتهم وتحويل الجثة للمستشفى تحت تصرف النيابة.
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