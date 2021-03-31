مريض نفسى يقتل والدته بـ17 طعنة فى الخصوص

القليوبية إبراهيم سالم

شهدت مدينة الخصوص بمحافظة القليوبية جريمة قتل بشعة، اليوم الأربعاء، حيث مزق مريض نفسى جسد والدته مسددا لها 17 طعنة أودت بحياتها، إثر إصابته بحالة هياج دفعته للهجوم على والدته 51 عامًا، والتخلص منها، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق بإشراف المستشار علي حسن المحامي العام لنيابات شمال بنها،.

وأمرت النيابة بالتحفظ على الجثة وندب الطب الشرعى لتشريحها، وبيان الإصابات وسبب الوفاة، وحجز المتهم على ذمة التحقيقات، وعرضه على الطب الشرعى لبيان سلامة قواه العقلية وطلبت تحريات المباحث.