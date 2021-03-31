مدينة مرسي مطروح تلقت 10177 طلب تصالح على مخالفات البناء والعمل مستمر حتى المساء

مطروح - حسن مشالي

أكد رضا جاب الله رئيس مدينة مرسي مطروح، على تلقي 10177 طلب تصالح، علي مخالفات البناء، حتى الآن، من خلال المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين مناشدا الأهالي بسرعة إنهاء إجراءات طلبات التصالح، قبل انتهاء الفترة المحددة للتصالح مساء اليوم الأربعاء، وأن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، يتابع عمل المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بمجلس المدينة، علي مدار اليوم، وتوجيهه بتلبية احتياجات وتسهيل وتيسير الإجراءات علي المواطنين.

وأشار رئيس مدينة مطروح، أن العمل مستمر حتى آخر دقيقة من الموعد المحدد مساء اليوم، مع زيادة أعداد الموظفين بالمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين، لسرعة إنجاز الطلبات في اليوم الأخير، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية اللازمة، واتخاذ إجراءات التطهير والتعقيم ومراعاة تطبيق التباعد الاجتماعي، خلال التقديم للتصالح حفاظا على سلامة الجميع .

وشدد رئيس مدينة مرسى مطروح، ضرورة الاستفادة من القرارات الحالية لإنهاء إجراءات التصالح على مخالفات البناء العشوائي، والاستفادة من الفرصة التي أعطتها الحكومة، بشأن مد فترة قبول طلبات التصالح وتقنين أوضاعهم قبل انتهاء المدة المحددة بعد أيام قليلة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة، السياسية ورئيس مجلس الوزراء، للمضي قدمًا على تشجيع المواطنين والتيسير عليهم في ملف التصالح في مخالفات البناء، وفقًا للأوضاع القانونية والإجراءات التي تضمنها القانون واللائحة التنفيذية له، قبل انتهاء مهلة فترة التصالح في مخالفات البناء نهاية الشهر الجارى.

وأكد "جاب الله" أن إجراءات التصالح، تتم بشأن مخالفات البناء بدون ترخيص، وليست علي الأراضي الفضاء، وأن التصالح يهدف في المقام الأول إلى الحفاظ على مصلحة المواطنين، وتأكيداً على هيبة وحقوق الدولة، وأنه يتم تطبيق الإجراءات الاحترازية اللازمة، واتخاذ إجراءات التطهير والتعقيم، ومراعاة تطبيق التباعد الاجتماعي، خلال التقديم للتصالح حفاظا على سلامة الجميع.