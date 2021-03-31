محلل سياسى لـ"كلمة أخيرة": تحذير الرئيس السيسى لأثيوبيا منعطف جديد للقضية

كتب أحمد عرفة

أكد الدكتور عبد المنعم سعيد الكاتب والمحلل السياسى ، وعضو مجلس الشيوخ، أن مصر تريد الحفاظ على إثيوبيا دون أن ندخل معها في صراع ، موضحا أن تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسى بشأن سد النهضة هي رسالة للأصدقاء والخصوم والحلفاء الذين ينتظرون ما يحدث في المنطقة.

وأضاف الكاتب والمحلل السياسى في تصريحات لبرنامج كلمة أخيرة، المذاع على قناة on، أن التصريحات التي أدلها بها الرئيس السيسى بشأن سد النهضة تقوم على توازن دقيق ، والتأكيد على أن حصة مصر لا تنقص أي متر.

وتابع الكاتب والمحلل السياسى: لا ينبغي أن نخطئ كما ما حدث في فترة المعزول محمد مرسى فى أن يكون هناك كلام عن العصر الحجرى فمصر ترى أن إثيوبيا شعب شقيق ويريد التنمية ونحن نؤيده ولسنا مسئولين عن تخلف إثيوبيا وأنها مقسمة إلى اعراف ولغات ، موضحا أن إثيوبيا دولة متعددة القوميات .

ولفت عبد المنعم سعيد، إلى أن مصر نريد اللجنة الرباعية التي طرحتها السودان ونحن نؤيدها، ومصر ستذهب لأى مفاوضات ومعها الاتفاق الذى تم في واشنطن ووقعنا عليه.