محامى زعيمة ميانمار: سو تشى بصحة جيدة.. وأمريكا تسحب موظفيها غير الأساسيين

قال أحد محامي أونج سان سو تشي زعيمة ميانمار التي أطاح بها الجيش إنها بدت بصحة جيدة اليوم الأربعاء خلال اجتماع عبر الفيديو، في الوقت الذي أمرت فيه الولايات المتحدة الموظفين غير الأساسيين في سفارتها بمغادرة ميانمار بعد أسابيع من العنف في أعقاب انقلاب الأول من فبراير شباط.

وقال المحامي مين مين سوي لرويترز عبر الهاتف إن سو تشي طلبت الاجتماع بمحاميها شخصيا ولم توافق على نقاش واسع النطاق عبر الفيديو في حضور الشرطة.

وأضاف‭‭ ‬‬أنها بدت بصحة جيدة وأن لون بشرتها طبيعي.

وأشار إلى أنهم لم يناقشوا خلال الاجتماع سوى القضايا الجنائية المقدمة ضدها منذ الانقلاب.

وتعقد غدا الخميس الجلسة التالية في قضيتها.

وتجتاح الاضطرابات ميانمار منذ استيلاء الجيش على السلطة بعد عشرة أعوام من خطوات مترددة اتخذتها البلاد نحو الديمقراطية.

وقالت جمعية مساعدة السجناء السياسيين إن ما لا يقل عن 521 مدنيا قُتلوا في الاحتجاجات منهم 141 يوم السبت أكثر الأيام دموية منذ بدء الاضطرابات.

كما اندلع قتال بين الجيش ومقاتلين من أقليات عرقية في مناطق حدودية. ولجأ السكان الفارون من العنف إلى بلدان مجاورة.

وأصدرت الولايات المتحدة أمرا أمس الثلاثاء بمغادرة جميع موظفي الحكومة الأمريكية غير الأساسيين وعائلاتهم بسبب مخاوف من الاضطرابات المدنية.

ولم ترد الشرطة ولا المتحدث باسم المجلس العسكري الحاكم في ميانمار على اتصالات هاتفية طلبا للتعقيب.