محافظ شمال سيناء يخصص مكافأة مالية للمشاركين بمسابقة المشروع الوطنى للقراءة

شمال سيناء ـ محمد حسين

استقبل اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء الطلبة المشاركين فى مسابقة المشروع الوطنى للقراءة قبل سفرهم إلى مدينة القاهرة، للمشاركة فى التصفيات النهائية على مستوى الجمهورية.

وأعلنت محافظة شمال سيناء فى بيان اليوم أن المحافظ أكد على حصول محافظة شمال سيناء على مراكز متقدمة فى مختلف المسابقات والأنشطة التى تشارك فيها مدارس المحافظة على مستوى الجمهورية، مطالبًا الطلبة المشاركين فى المشروع الوطنى للقراءة الحصول على المراكز الخمسة الأولي.

وأعلن المحافظ عن تخصيص مكافأة مالية كبيرة للطالب أو الطالبة التى يحصل على مراكز متقدمة على مستوى الجمهورية، موجهًا الشكر للطلبة ولأولياء الأمور ولجميع القائمين على المسابقة فى المدارس والإدارات التعليمية.

أشار المحافظ إلى أن المشروع الوطنى للقراءة يهدف إلى إحداث نهضة فى القراءة عبر جعلها أولوية لدى فئات المجتمع، إذ تحقق استدامة معرفية تجعل جمهورية مصر العربية متصدرة ثقافيًا بأطفالها وشبابها وسائر مواطنيها، وهو ما يتوافق مع رؤية مصر 2030.

من جانبه أكد حمزة رضوان، وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء، على مشاركة 42 ألف طالب وطالبة فى مختلف الإدارات التعليمية بمسابقة المشروع الوطنى للقراءة، بجانب مشاركة 14 معلمًا ومعلمة فى مسابقة المعلم المثقف.

وأضافت الدكتورة أزهار عبد المنعم ،منسق عام المشروع ، أنه تم تصعيد عدد 20طالب وطالبة من مختلف المراحل التعليمية على مستوى الإدارات التعليمية وعدد ثلاث معلمات على مستوى الإدارات التعليمية أيضا من قبل لجنة التحكيم بالمديرية للمشاركة فى التصفيات النهائية على مستوى الجمهورية والتى تنطلق يوم الاثنين المقبل.

ويرتكز المشروع على 4 أبعاد، وهى التنافس المعرفى الذى يهتم بالمنافسة بين الطلاب فى القراءة، المدونة الماسية التى تهتم بالمنافسة بين طلاب الجامعات فى القراءة، والمعلم المثقف والذى يعبر عن المنافسة بين المعلمين فى القراءة، والمؤسسة التنويرية وهو البعد الذى يسعى إلى المنافسة بين المؤسسات المجتمعية فى القراءة.