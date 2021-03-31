اليوم السابع
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محافظ شمال سيناء: طرح محلات سوق الجملة بالعريش أمام التجار الأسبوع المقبل

الأربعاء، 31 مارس 2021 03:35 م
محافظ شمال سيناء: طرح محلات سوق الجملة بالعريش أمام التجار الأسبوع المقبل اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء
شمال سيناء - محمد حسين

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أعلن اللواء محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، طرح محلات سوق الجملة الجديد، اعتبارًا من الأسبوع المقبل أمام التجار.

وأعلنت محافظة شمال سيناء فى بيان لها اليوم، أن المحافظ أكد خلال الاجتماع الذى عقد برئاسته، عن طرح 36 محل "خضار وفاكهة، مصنع ثلج، كافيتريا، مينى ماركت، محل خردوات، محل موبيلات، 8 ثلاجات لتخزين المجمدات والمواد الغذائية والموز، و6 محل فوارغ".

وأشار محافظ شمال سيناء، إلى أن السوق يقع على مساحة 60 ألف متر مسطحا بأبعاد "400 * 150 مترا" بما يوازى 14 فدانا فى منطقة الكيلو 17 غرب مدينة العريش على الطريق الرئيسى ( العريش / القنطرة )، وهو بتكلفة 167 مليون جنيه بخلاف بعض الاستكمالات الأخرى من المرافق الخدمية بالسوق.


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محافظ شمال سيناء

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