محافظ الوادى الجديد يوجه بسرعة التسجيل لتلقى لقاح فيروس كورونا

الوادى الجديد-ماهر أبو نور

ناشد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد مواطنى المحافظة بسرعة التسجيل لتلقى لقاح فيروس كورونا من خلال المراكز التى تم تخصيصها على مستوى المحافظة، وذلك للوقاية من الفيروس، مثمناَ جهود الدولة على توفير اللقاح لكافة المواطنين بالمجان لتقليل أعداد الإصابات بالتزامن مع التحذيرات من الموجة الثالثة من فيروس كورونا.

جاء ذلك خلال قيام المحافظ بتلقى جرعة لقاح فيروس كورونا، مشيراً إلى توفير كافة التيسيرات للمواطنين بالمناطق النائية لتلقى اللقاح من خلال فرق طبية متنقلة لخدمة المواطنين بهذه المناطق.

للتسجيل للحصول على اللقاح مجانا من خلال الموقع المعتمد أو على الخط الساخن 153‪35 أو فى أقرب مستشفى تابعة لوزارة الصحة بالمحافظة.

كما ترأس اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، إجتماع مجلس إدارة صندوق الإستثمار وذلك بحضور محمد أنيس سكرتير عام المحافظة وأعضاء المجلس.

ووجه المحافظ بسرعة إنهاء إجراءات بعض المشروعات الإستثمارية الحديثة فى ظل الإقبال المتزايد الذى تشهده المحافظة خلال الفترة الحالية، ومراجعة موقف المستثمرين غير الجادين والذين لم يلتزموا بمعدلات التنفيذ ولم يتخذوا أى خطوات جادة للبدء فى المشروع.

كما تم عرض التيسيرات التى تتيحها المحافظة لتهيئة المناخ الجاذب للاستثمار والمستثمرين وتقييم العقبات التى تواجه المستثمرين الناتجة عن جائحة كورونا.