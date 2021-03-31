محافظ المنيا: 168 ألف طلب للتصالح بمخالفات البناء واليوم آخر موعد للتقديم

المنيا – حسن عبد الغفار

تابع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، فى تصريحات صحفية، أن جميع المراكز التكنولوجية والوحدات المحلية بنطاق المحافظة، استقبلت حتى أمس 168 ألف و490 طلب للتصالح في مخالفات البناء، مشدداً على رؤساء المراكز التكنولوجية بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع انتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد، بالإضافة لتقديم كافة التسهيلات لسرعه انهاء الإجراءات الخاصة بتقديم طلبات التصالح على مخالفات البناء العشوائى.

وناشد المحافظ المواطنين بسرعة التقدم بطلبات التصالح لتقنين أوضاعهم مع الدولة، حيث يجرى تسليم المتقدمين شهادة تفيد ذلك لتقديمها للجهات المختصة، وذلك بعد دفع المبالغ المالية الخاصة بجدية التصالح لحين انتهاء التقييم والبت من أعمال اللجنة المختصة، ولفت إلى أن اليوم هو آخر موعد لتقديم طلبات التصالح فى مخالفات البناء.