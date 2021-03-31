محافظ المنيا يناشد المواطنين بسرعة التسجيل للحصول على لقاح كورونا

المنيا – حسن عبدالغفار

ناشد اللواء أسامة القاضى، محافظ المنيا، المواطنين بالإسراع فى التسجيل على الموقع الخاص بوزارة الصحة والسكان للحصول على اللقاح ضد فيروس كورونا المستجد، وبموجب التسجيل يتم تحديد الأيام المخصصة للحصول على جرعة اللقاح، وذلك من خلال الخط الساخن 15335.

جاء ذلك خلال الاجتماع الدورى الذى عقده المحافظ مع المجلس الأعلى للصحة، بحضور نائبه الدكتور محمد أبو زيد، ودكتور محمد نادى وكيل وزارة الصحة وأعضاء اللجنة، لمتابعة المنظومة الصحية، واستعراض الموقف الحالى لأخر مستجدات فيروس كورونا المستجد.

ناقش المحافظ، خلال الاجتماع آخر التطورات للأوضاع الصحية فى محافظة المنيا، وسير المنظومة الصحية، والوضع الحالى داخل المستشفيات بالمحافظة، والوقوف على مستجدات الوضع فيما يتعلق بخطة المحافظة فى مجابهة تداعيات فيروس كورونا المستجد، والتأكد من توافر المستلزمات الطبية والأدوية وانتظام حضور الأطقم الطبية وصرف الأدوية، وكذا التأكد من استقبال الحالات على مدار 24 ساعة.

وأشاد المحافظ، بالجهود المبذولة فى تطوير منظومة القطاع الصحى بالمحافظة، تنفيذا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى للاهتمام بتحسين الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، مؤكداً أن هناك طفرة ملحوظة فى تطوير المستشفيات والمراكز الطبية والوحدات الصحية، ولفت الى أنه تم تخصيص 19 مستشفى داخل محافظة المنيا لاستقبال حالات كورونا، حيث تعمل بكفاءة وانتظام ومتوفر بها جميع المستلزمات الطبية اللازمة.

وخلال الاجتماع قدم المحافظ الشكر والتقدير للأطقم الطبية على تحملهم المسئولية، وجهدهم فى تقديم الخدمة الطبية للمرضى بالمحافظة، فى ظل تلك الظروف الاستثنائية الراهنة.

وأكد محافظ المنيا، أن هناك تفاهما وتكاتفا من الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، لإدارة الأزمة التى تتعرض لها البلاد منذ ظهور جائحة كورونا، وذلك من خلال التنسيق مع مديرية الصحة وجامعة المنيا لتدريب ورفع كفاءة الأطقم الطبية وعقد العديد من المحاضرات البحثية لكيفية التعامل خلال الأزمة.