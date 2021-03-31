محافظ المنيا : إشراك المواطنين فى حياة كريمة بهدف متابعتهم بما يحدث

أعلن اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا ،إشراك المواطنين فى المبادرة الرئاسية بهدف متابعتهم بما يحدث بشكل دوري، وذلك خلال اجتماع عقده المحافظ مع نائبه الدكتور محمد أبوزيد، اجتماعا مع لجنة مبادرة حياة كريمة للوقوف على نسب تنفيذ أعمال المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصرى والذى أطلقه الرئيس عبدالفتاح السيسى لاستهداف 1500 قرية على مستوى محافظات الجمهورية.
جاء ذلك بحضور، المهندسة سالى وليم مدير الجهاز المركزى للتعمير بالمنيا، ورؤساء المراكز والجهات المعنية وشباب البرنامج الرئاسى ومؤسسة حياة كريمة.
قال محافظ المنيا، إن المشروع القومى لتطوير الريف المصرى يتضمن 5 مراكز بالمحافظة هى (أبو قرقاص، ملوي، ديرمواس، العدوة، مغاغة،) باجمالى 192 قرية، مشيرا الى انه تم تشكيل لجان بنطاق الوحدات المحلية المنفذ بها المبادرة، بالإضافة إلى تشكيل لجان فرعية بكل مركز برئاسة رؤساء الوحدات المحلية ، وفئات الشباب بالمركز، الجمعيات الأهلية، كما تم إشراك شباب البرنامج الرئاسى فى المتابعة المركزية بالديوان العام وكذلك المتابعة الميدانية.
واستعرض المحافظ مع جهاز التعمير بالمنيا، نسب التنفيذ فى كافة المشروعات، وما وصلت إليه المعاينات على أرض الواقع، وشدد المحافظ على تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، بتنفيذ اعمال مبادرة حياة كريمة وفقا للمعايير القياسية وعلى كفاءة عالية، وأشار المحافظ أنه سوف يعقد اجتماعا أسبوعيا لمتابعة نسب التنفيذ أولا بأول.
كلف المحافظ، رؤساء الوحدات المحلية بالمرور يوميا مع رؤساء القرى، لمتابعة المشروعات على الأرض وتلافى أى مشكلات قد تظهر، كما كلف المحافظ رؤساء المدن بالتنسيق مع الجهات المعنية داخل المحافظة لإزالة أى معوقات، مطالبا الجميع بالعمل بروح الفريق الواحد وأن يضع الجميع مصلحة المواطن ورضاه نصب أعينهم، مشددا على أنه سوف يتعامل مع أى تأخير أو تقصير بحزم شديد، وأشار أنه سوف يقوم بجولات مفاجأة لمتابعة سير العمل والتأكد من عدم وجود أى مشكلات قد تواجه تنفيذ المشروع القومي.
من جانبه وجه، نائب المحافظ، بضرورة إشراك المواطنين فى المبادرة الرئاسية بهدف متابعتهم بما يحدث بشكل دوري، كخطوة مهمه لإشعار المواطن بمدى الاهتمام من القيادة السياسية والدولة بتحقيق التنمية المستدامة، ووضع كافة المقترحات والطلبات فى محل الاعتبار، كما وجه بسرعة الإنتهاء من معاينات المواقع التى سيتم استخدامها لمحطات الرفع والمعالجة تمهيداً لاستلام الموقع وبدء الإنشاءات، وناقش عددا من الملاحظات التى تم حصرها أثناء معاينته الميدانية للمشروعات بالقري.
وأوضحت المهندسة سالى وليم مدير الجهاز المركزى للتعمير بالمنيا انه تمت معاينة بعض المشروعات ، وتدقيقها على أرض الواقع ، وجارى عمل زيارات ميدانية ومعاينات لمشروعات أخرى على أرض الواقع للقرى المستهدفة، لدراسة آليه تنفيذ تلك المشروعات .
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