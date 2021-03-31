محافظ الغربية ووفد "العمل الدولية" يتفقدون عددا من المشروعات الصغيرة بقطور

الغربية - محمد طارق

أجرى الدكتور طارق رحمى، محافظ الغربية، صباح اليوم الأربعاء، جولة لتفقد عدد من المشروعات الصغيرة بمركز ومدينة قطور، بحضور نشوى بلال من منظمة العمل الدولية والوفد المرافق لها.

بدأت الجولة بتفقد مركز الفرعونية لتجميع الألبان بقرية بوريج، حيث استمع المحافظ إلى شرحاً تفصيلى من وائل غنيم مدير المجمع، عن خطوات تجميع الألبان بالمركز الذى يصل سعته الإجمالية إلى 30 طن يوميا، مشيراً إلى الدعم الفنى من مشروع روابط الذى يهدف إلى دعم المراكز من خلال تنمية سلسة قيمة الألبان ابتداءا ًمن المزارع إلى أن يصل إلى شركات الألبان بالجودة القياسية ، ومن ثَم الارتقاء بالمستوى الاقتصادى لصغار المُزارعين.

كما تفقد المحافظ منزل المربى موسى الزفتاوى وهو من المُربين الذين يقومون بتوريد الألبان إلى محطة الفرعونية، وحصل على دعم كبير جدا خلال الفترة السابقة من مشروع روابط من خلال القوافل البيطرية والتوعيات الإرشادية المستمرة، كما تم دعمه بإنشاء وحدة بيوجاز ضمن الوحدات التى سيقوم بإنشائها مشروع روابط لمساعدة المُربين.

واختتمت الجولة بتفقد محافظ الغربية لمنزل المربى بهاء البلاط وهو أيضا ضمن المُربين الموردين لمحطة الفرعونية ، والذى أشاد بدعم الدولة له خلال الفترة السابقة.

محافظ الغربية والوفد داخل مصنع الألبان



محافظ الغربية ووفد منظمة العمل بقرية بوريج



محافظ الغربية ووفد منظمة العمل بمصنع الألبان