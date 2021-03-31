محافظ الدقهلية يوافق على غلق 8 صيدليات إداريا و 29 عيادة ومركزا طبيا

الدقهلية شريف الديب

قرر الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية غلق 8 صيدليات غلقا إداريا لمخالفتها للقانون وممارستها النشاط دون تعيين مدير مسئول بمركزي ميت غمر وأجا، كما قرر إعادة ممارسة النشاط لعدد7 صيدليات بمراكز بلقاس واجا والسنبلاوين بعد انقضاء المدة القانونية المقررة للغلق وتلافى المخالفات وتعيين مدير مسئول.

كما قرر غلق 29 من العيادات والمراكز الطبية للعلاج الحر فى تخصصات النسا والتوليد والعيون والإسنان والتحاليل الطبية والنظارات الطبية والأطفال والباطنة والعلاج الطبيعي والتخصصات المختلفة في كل من حي بمراكز ميت غمر وميت سلسيل وطلخا وبلقاس والسنبلاوين وحي غرب المنصورة لتشغيلها بدون ترخيص ووجود مخالفات جسيمة.

ووجه المحافظ بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال الغلق للصيدليات المشار إليها ، وسرعة إنهاء اجراءات التشغيل وإعادة النشاط للصيدليات التى تلافت ملاحظاتها وقامت بتعين المدير المسئول وانقضت مدة الغلق لها وفقا للقانون، كما وجه بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال منشآت العلاج الحر، التى تقرر غلقها لوجود مخالفات جسيمة بها.

وأشار المحافظ إلى ضرورة استمرار حملات الرقابة على مختلف المنشآت الصحية والصيدليات وأيضا محلات بيع الاغذية بجميع مراكز ومدن وقرى المحافظة حرصا على سلامة وصحة وحياة المواطنين مؤكدا على تطبيق القانون بكل الحسم والحزم لردع المخالفين.

جاء قرار الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية بعد اطلاعه على التقرير الذى عرضه الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بشأن نتائج حملات المرور لإدارة التفتيش الصيدلي وإدارة العلاج الحر على عدد من الصيدليات والعيادات والمراكز الطبية للعلاج الحر بالمراكز والقرى بنطاق المحافظة.