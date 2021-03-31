اليوم السابع
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خالد صلاح
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محافظ البحيرة يكرم 45 أما مثالية فى أوبرا دمنهور.. صور

الأربعاء، 31 مارس 2021 10:44 م
محافظ البحيرة يكرم 45 أما مثالية فى أوبرا دمنهور.. صور محافظ البحيرة يكرم الأمهات المثاليات
البحيرة- فريق المحافظات

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شهد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، يرافقة الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، حفل تكريم الأمهات المثاليات وأمهات الشهداء والتى نظمتها المحافظة بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعى بدار أوبرا دمنهور. 
 
وحضر الحفل الدكتور عبيد صالح، رئيس جامعة دمنهور، واللواء محمد بدر، السكرتير العام المساعد لمحافظة البحيرة، وعدد كبير من النواب، وأسر وأمهات الشهداء والأمهات المثاليات بمحافظة البحيرة. 
 
وقدمت فرقة عبد الحميد نويرة الموسيقية باقة من أروع أغانى الأم والأغانى الوطنية وسط تفاعل الحضور ومنها" أمى، ست الحبايب، وبالأحضان، مشربتش من نيلها". 
 
وقام المحافظ بتكريم 45 أم مثالية ما بين أمهات الشهداء والأمهات المثالية، وتقديم الدروع والهداية لهم. 
 
محافظ البحيرة يكرم الأمهات المثاليات (1)
محافظ البحيرة يكرم الأمهات المثاليات 
محافظ البحيرة يكرم الأمهات المثاليات (2)
محافظ البحيرة يكرم الأمهات المثاليات

محافظ البحيرة يكرم الأمهات المثاليات (3)
تكرم الأمهات المثاليات 

 
محافظ البحيرة يكرم الأمهات المثاليات (5)
جانب من الاحتفالية 

 


الام المثالية

محافظ البحيرة

امهات الشهداء

اوبرا دمنهور

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