محافظ الأقصر يناقش مشروعات "حياة كريمة" بالقرى وتجهيزات شهر رمضان.. صور

وناقش الاجتماع، متابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا ، ومشروع تطوير عواصم المحافظات والمدن الكبرى والموقف التنفيذى للبرنامج القومى لتطوير الريف المصرى ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، ومتابعة ملف التقنين وملف التصالح ومشروع رصف الطرق المحلية، والتواصل المستمر مع أعضاء مجلس النواب.

ووافق المجلس، على المذكرة المقدمة من مسئول المشاركة المجتمعية بوحدة حياة كريمة بشأن الأستفادة من الأجهزة والمعدات بالمدارس الفنية ومراكز التكوين المهنى بجميع مراكز المحافظة لخلق أجيال مدربة ومعاونة المرأة المعيلة في ايجاد أماكن لتدريبهم، كما تمت الموافقة على إقامة معرض أهلا رمضان بجميع مراكز ومدن المحافظة.

وتمت مناقشة الطلبات المقدمة من المراكز والمدن بالمحافظة، كما تمت الموافقة على إعادة تجديد ترخيص السيارات الكبود العامة بمراكز ومدن المحافظة لمدة 3 أشهر.

من جانبه، شدد المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، على ضرورة الألتزام بقواعد المرور وعدم السماح بمخالفات مرورية، كما أطمأن على توافر كافة السلع التموينية وخاصة مع اقتراب شهر رمضان.