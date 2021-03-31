محافظ أسوان يعلن انطلاق أكبر مشروع حضارى لتطوير كورنيش النيل بـ3 مدن

أسوان – عبد الله صلاح

أعلن اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، تنفيذ أكبر مشروع حضارى تطوير وتحديث كورنيش النيل بمدن أسوان وكوم أمبو وإدفو، وذلك استكمالاً لمنظومة التطوير والتجميل لمدن المحافظة السياحية.

وعقد محافظ أسوان، اجتماعاً، اليوم الأربعاء، لاستعراض أكبر مشروع حضارى تطوير وتحديث كورنيش النيل القديم بمدينة أسوان بطول 4 كم يشمل إنشاء ممشى علوى وآخر سفلى، بالإضافة إلى ممشى زجاجى لإتاحة الفرصة أمام المواطنين والزائرين للاستمتاع بالبانوراما الطبيعية لنيل أسوان، وهو يضم أماكن عامة للجلوس وبرجولات ومحلات وكافيهات مع تداخل المسطحات الخضراء والنخيل، وهو الذى يتوازى مع تطوير وتجميل كورنيش النيل بمدينتى كوم أمبو وإدفو.

ووجه المحافظ، إلى ضرورة ارتباط هذا المشروع العملاق بالمرحلة الأولى للتطوير والتجميل لحديقة درة النيل وميدان المحطة والسوق السياحى القديم على أن يراعى الهوية البصرية والطابع المعمارى الأسوانى مع مراعاة تسهيل حركة ذوى الأحتياجات الخاصة وكبار السن.

وأشار إلى أنه تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى لتحويل أسوان لعاصمة للشباب والأقتصاد والثقافة الإفريقية سيتم تنفيذ هذا المشروع الضخم مع منتصف العام الحالى لتكون جاهزة لاستقبال الموسم السياحى القادم فى أبهى صورة بما يتناسب مع مكانتها على خريطة السياحة الدولية.

وطالب اللواء عطية، بالبدء فى تطوير حديقة السلام بنفس النسق الجمالى لحديقة درة النيل على أن يراعى أيضاً إنشاء ساحة لانتظار السيارات للقضاء على ظاهرة الانتظار للصف الثانى بكورنيش النيل وتحقيق السيولة المرورية المطلوبة فيه، مكلفاً برفع كافة الأسوار لتصبح الحدائق مفتوحة أمام الموطنين وخاصةً في ظل تفرد المواطن الأسوانى بالسلوكيات الحضارية في التعامل مع التحديث الجارى.