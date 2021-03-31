محافظ أسوان: شركة متخصصة لتأمين وإدارة مشروعات تطوير واجهة المدينة

أسوان – عبد الله صلاح

ألتقى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، بوفد إحدى الشركات المتخصصة فى التأمين والحراسة والبيئة ، فى إطار جهود المحافظة المتواصلة لإستكمال البانوراما الجمالية الجارى تنفيذها لإضفاء الشكل الحضارى لعاصمة الشباب والإقتصاد والثقافة الإفريقية، وذلك بحضور نائب المحافظ أحمد شعبان ، والعميد أيمن رضا السكرتير العام المساعد ، بجانب مديرى المشروعات والشئون المالية والقانونية والتعاقدات والمشتريات.



السوق السياحى

وتناول اللقاء استعراض أسلوب إدارة مشروع التطوير والتجميل الشامل بحديقة بلازا درة النيل وميدان المحطة والسوق السياحى القديم وأيضاً الموقف الدولى بمنطقة كركر ، مع عرض منظومة تحقيق السيطرة التأمينية الكاملة والحراسة والبيئة المحيطة بهذا المشروع الحيوى من أجل الحفاظ على الشكل الجمالى وإعطاء الاستمرارية النموذجية له ليكون بمثابة واجهة حضارية تظل فى أبهى صورها أمام ضيوف المحافظة من الزائرين والسائحين.



حديقة درة النيل

وطالب اللواء أشرف عطية، خلال اللقاء، مسئولى الشركة التنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان لاستثمار كافة الإمكانيات المتاحة بمشروع التطوير والتجميل بما يحقق عوائد إيجابية تساهم بشكل مباشر فى الإدارة الناجحة له مع انطلاق عمل الشركة فى منتصف إبريل القادم ، على أن تقوم الوحدة المحلية بالبدء فى إزالة ورفع الإشغالات بالسوق السياحى والتعاون مع الشركة لنقل المخلفات المختلفة بمكونات المشروع حتى يتسنى العمل بالمنظومة الجديدة بشكل متكامل.



ميدان المحطة

وأوضح المحافظ، بأنه بالتوازى مع ذلك سيتم التنسيق مع الجهات المعنية لدراسة إضاءة البر الغربى المواجه لمشروع التطوير وإضافة منظومة الصوت والإضاءة المبهرة به ، مع وضع برنامج محدد بتوقيتات زمنية للعروض المتنوعة التى سيشملها هذا المشروع ليكون بمثابة إضافة جديدة من الأفكار الابتكارية التى تنفذها المحافظة لخلق متنفس حيوى للمواطن والزائر لأسوان.