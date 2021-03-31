محافظ أسوان: إلغاء سير الكبود على 4 خطوط سير أول إبريل ..تعرف عليها

أسوان – عبد الله صلاح

قرر اللواء أشرف عطية محافظ أسوان إلغاء حركة سير سيارات البيك آب ( الكبود ) وإستبدالها بسيارات ميكروباص حديثة بداية من أول أبريل 2021 على 4 خطوط سير بطرق كيما و الشلال و الصداقة القديمة والمنطقة الصناعية بالعلاقى وذلك كمرحلة ثالثة التى تضم 190 سيارة من أجمالى تحديث 950 سيارة سيرفيس حتى الأن على مستوى مدينة أسوان.

وأكد فى بيان أنه بالتنسيق مع جهاز تنمية المشروعات وبنك التنمية والائتمان الزراعى تم توفير فرص تمويل لعمليات الإحلال والتجديد لسيارات الكبود القديمة بسيارات ميكروباص حديثة بنفس أرقام اللوحات المعدنية ووفقاً لقواعد قانون المرور ولائحته التنفيذية وبمقدم يتراوح بين 25 % إلى 35 % من قيمة السيارة.

كما أوضح محافظ أسوان بأنه بعد عملية الإحلال سيكون لسيارات الميكروباص الحديثة الأولوية للعمل على نفس الخطوط وسيحدد لها لون موحد بإستيكر طبقاً لخط السير من أجل تحقيق الإنضباط المرورى والقضاء على المواقف العشوائية، مشيراً إلى أن ذلك يأتى ضمن مشروع الإحلال والتجديد بتفريغ مدينة أسوان من سيارات البيك آب ( الكبود ) بنهاية يونيو القادم ، على أن يتوازى مع ذلك تفريغ مدن المحافظة بالكامل من هذه السيارات بنهاية ديسمبر 2021 ليتم العمل بها داخل نطاق القرى فقط.