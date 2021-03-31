محافظة بورسعيد تستضيف بطولة كأس مصر للكاراتيه أول أبريل

استقبل اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم الأربعاء، الدكتور محمد الدهراوى، رئيس الاتحاد المصرى للكاراتيه، والدكتور سامح الشبراوى عضو مجلس إدارة الاتحاد، وخالد عبد الستار المدير التنفيذى، وذلك بديوان عام المحافظة.

وقدم محافظ بورسعيد، في بيان له، الشكر إلى اتحاد الكاراتيه على اختيار بورسعيد لإقامة بطولة كأس مصر للكاراتيه، أول أبريل وذلك بالمدينة الرياضية.

وأشار المحافظ إلى أهمية استقبال هذه البطولات الرياضية على أرض المحافظة لما لها من مردود إيجابى على جميع الأنشطة والمجالات، موضحًا أن بورسعيد نجحت فى تنظيم العديد من البطولات المحلية والعالمية على أرضها، وذلك لما تمتلكه من مقومات وبنية رياضية تؤهلها لاستضافة العديد من البطولات.

وأكد المحافظ، أن المحافظة توفر كافة التسهيلات والإمكانيات التى تساعد على نجاح أى فعالية تقام على أرضها.