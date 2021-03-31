ما مدى خطورة طفرة كورونا المزدوجة التى ظهرت بالهند؟ اعرف كل شىء عنها

كتبت هند عادل

ما زالت طفرات ومتغيرات فيروس كورونا تثير القلق بالعالم، فبعد اكتشاف متغير كينت النسخة الإنجليزية من الفيروس ومتغيرات فيروسات جنوب إفريقيا، تم اكتشاف متغير متحور مزدوج جديد لـفيروس كورونا في الهند ، بالإضافة إلى المتغيرات الأخرى التي لوحظت في ما يصل إلى 18 ولاية بجميع أنحاء الهند.

ووفقا لتقرير لموقع تايمز أوف انديا، يخشى العديد من الخبراء أيضًا من أن الانتشار المقلق للسلالات الطفرة الأحدث قد يجعل الموجة الثانية من العدوى في الهند أسوأ من الموجة الأولى.

ما هو البديل المتحور المزدوج لـفيروس كورونا ؟



تميل الفيروسات إلى التحور والعودة إلى الظهور في شكل متغيرات متعددة في الأشهر الأخيرة، كانت الطفرات مسئولة عن انتشار أنواع خطيرة من فيروس كينت والبرازيل وجنوب إفريقيا، والتي تعد أكثر عدوى بعدة مرات، وهكذا يظهر متغير متحور مزدوج عندما تتحد طفرتان لسلالة فيروسية لتشكيل سلالة ثالثة شديدة العدوى.

لوحظ تحديد الطفرة المزدوجة المنتشرة في الهند لأول مرة في ولاية ماهاراشترا ، التي تسجل ارتفاعات عالية بشكل مقلق للعدوى الفيروسية، تمكن تسلسل الجينوم واختبار العينات من تأكيد أن الحالات التي ظهرت إيجابية، وكان هناك ارتفاع حاد في طفرات E484Q و L452R منذ ديسمبر.

في حين أن طفرة E484Q محلية ، تم إرجاع طفرة L452R إلى الولايات المتحدة، الطفرة المزدوجة المنتشرة في الولايات الهندية هي تقاطع بين الطفرتين.

ما مدى خطورتها حقاً؟



مما لوحظ حتى الآن ، فإن التسلسل الجيني لطفرات فيروس كورونا يسمح لهم بقدرة أعلى لتجاوز الدفاعات المناعية في الجسم والتسبب في المزيد من المضاعفات، يعتقد علماء الأوبئة أن المتغير المتحور المزدوج ليس فقط يسبب ارتفاعًا في الأعداد بأحجام كبيرة ، بل لديه أيضًا القدرة على تجاوز جهاز المناعة ومقاومة عالية للأجسام المضادة كما أن الارتفاع الحالي في حالات الإصابة يتسبب أيضًا في زيادة انتقال العدوى وفقًا للخبراء، ويعتبر المتغير المتحور المزدوج خطيرًا لأنه لا يمكنه الهروب من الجهاز المناعي للجسم فحسب ، بل إنه ينشر العدوى أيضًا بسرعة في الجسم.

هل يمكن أن تحدث العدوى مرة أخرى؟



يمكن أن تحدث عمليات إعادة العدوى، على الرغم من اعتبارها احتمالًا نادرًا ، إذا تضاءلت مستويات المناعة مع وجود متغيرات أحدث في انتقال العدوى ، يعتقد البعض أيضًا أن الأشخاص الذين أصيبوا في الماضي يمكن أن يصابوا بالعدوى مرة أخرى.

ما مدى خطورة أو سوء نوبة العدوى؟



نظرًا لأن الفيروس المتحور لديه قدرة عالية على تجاوز الدفاعات المناعية والأجسام المضادة الطبيعية ، يمكن للأشخاص الذين لديهم تاريخ سابق من الإصابة أن يصابوا بالعدوى بسهولة ، إذا لم يكونوا حذرين، المخاطر هي الأعلى بالنسبة لأولئك الأكثر عرضة للإصابة مرة أخرى بـفيروس كورونا، بما في ذلك كبار السن ، وذوي المناعة الضعيفة ، وأمراض الجهاز التنفسي والنساء فوق سن الأربعين.