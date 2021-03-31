كوستاريكا تدرس إصدار "جواز سفر كورونا" لإنعاش الرحلات الجوية والسياحة

فاطمة شوقى

تدرس كوستاريكا إصدار جواز سفر كورونا، أو الشهادة الصحية الرقمية، وذلك من أجل إنعاش الرحلات الجوية وقطاع السياحة فى البلاد فى ظل استمرار أزمة جائحة كورونا.

وأشارت صحيفة "لا خورنادا" المكسيكية إلى أن ماسيمو مانزى، المدير التنفيذى لغرفة الصحة فى كوستاريكا، أكد أن الخبراء مع مختلف مقدمى الخدمات يدرسون نوع الوثيقة التى تثبت صحة التطعيم فى كوستاريكا من أجل السفر الدولى.

وقال مانزى: "درسنا الفكرة مع العديد من المنتسبين وبحثنا عن تحالفات حتى نكون كغرفة مروجين لمبادرة من هذا النوع"، مضيفا: "إذا تم دمج جواز السفر الصحى، فالأفضل هو أن يكون صالحًا فى مجموعة من البلدان، بحيث يكون فعالًا".

وبهذا المعنى، يرى مانزى أنه من المناسب مناقشة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) آلية لتسهيل رحلات العمل والسياحة بين الدول الأعضاء فيها، ويدعم جواز السفر الصحي أيضًا روبين أكون، رئيس غرفة السياحة فى كوستاريكا ، لأنه "سيسهل العبور الدولي".

وأشارت الصحيفة إلى أنه تمت مناقشة الاقتراح فى إطار اجتماع لاتحاد غرف أمريكا الوسطى للسياحة، وخطته هي أن يكون شهادة رقمية تشكل جزءًا من تطبيق جوال للسفر الآمن، وفى هذه الحالة ستكون آلية للرحلات الإقليمية في أمريكا الوسطى، وسيتم البحث عن التمويل من خلال IDB Lab التابع لبنك التنمية للبلدان الأمريكية.

ولن يصبح جواز سفر كورونا شيئا جديدا، خاصة وأن نيويورك أصبحت أول ولاية فى أمريكا الشمالية تدمجها فى 26 مارس.

يربط المستخدمون سجلات التطعيم الخاصة بهم أو نتائج اختبار PCR أو اختبار المستضد السلبية ببطاقة Excelsior Pass ، والتي تعرض بعد ذلك رمز QR يمكن للشركات والأماكن مسحه ضوئيًا. يمكن للأشخاص أيضًا اختيار طباعة رمز الاستجابة السريعة للتحقق.