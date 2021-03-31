وذكرت السلطات الصحية، وفقا لوكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب" أن الحكومة قررت وضع الأساس القانونى لمنح الأجازة بعد التطعيم، من خلال تعديل قانون الوقاية من الأمراض المعدية، مشيرة إلى أن متلقى لقاح كورونا يمكنهم أخذ إجازة بمجرد تقديم طلب، بدون تقرير من طبيب، فى حال ظهور آثار جانبية عليهم، كما يمكنهم أخذ إجازة لمدة يوم واحد فى اليوم التالى من التطعيم، وأخذ إجازة إضافية لمدة يوم واحد فى حال استمرار آثار جانبية.

ويستند ذلك إلى المبدأ الذى يشير إلى أنه عادة ما تتحسن الآثار الجانبية فى غضون يومين بعد التطعيم، ويجب زيارة مؤسسة طبية فى حال استمرار الآثار الجانبية لمدة أكثر من 48 ساعة.