اليوم السابع
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الأربعاء، 31 مارس 2021 08:02 ص
خالد صلاح
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كندا تحذر من انتشار متحورات كورونا بشكل سريع على أراضيها خاصة الأصغر سناً

الأربعاء، 31 مارس 2021 07:00 ص
كندا تحذر من انتشار متحورات كورونا بشكل سريع على أراضيها خاصة الأصغر سناً رئيس الوزراء الكندى جاستن ترودو
أ ش أ

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حذّر المسؤولون الكنديون من انتشار متحورات فيروس كورونا الجديدة بشكل سريع في بلادهم في ظل ارتفاع عدد حالات الإصابة الجديدة بهذا المرض، وأوضحت شبكة "سى إن إن" الإخبارية الأمريكية، أن هذه المتحورات تمثل تهديداً للكنديين الأصغر سناً.
 
ونقلت الشبكة عن رئيس الوزراء الكندى، جاستن ترودو، قوله خلال مؤتمر صحفي حول كورونا في أوتاوا، إنه "حتى لو كانت نهاية الوباء وشيكة، فإن المتغيرات تعني أن الوضع أكثر خطورة"، وأضاف ترودو أن بلاده تدخل المرحلة الأخيرة من هذه الأزمة وأنها "إلى البقاء قوية لفترة أطول قليلاً".
 
وأعلن ترودو أن شركة فايزر وافقت مرة أخرى على زيادة عمليات تسليم اللقاحات إلى كندا، وأشارت "سي إن إن" إلى أنه حتى مع وجود 4 لقاحات معتمدة في كندا، فإن مسؤولى الصحة هناك يقولون إنها لن تفعل الكثير لتخفيف العبء في المستشفيات خلال هذه الموجة الثالثة من الوباء.

جاستن ترودو

كندا

كورونا

فيروس كورونا

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