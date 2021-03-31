اليوم السابع
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الأربعاء، 31 مارس 2021 02:37 م
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كلب يعثر على جثة شخص ويحمل ذراع منها لربة منزل فى قنا

الأربعاء، 31 مارس 2021 01:56 م
كلب يعثر على جثة شخص ويحمل ذراع منها لربة منزل فى قنا جثه - أرشيفية
قنا صابر سعيد

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فى واقعة غريبة شهدتها قرية السيول بكلاحين الحاجر فى قفط بمحافظة قنا، عثر كلب على أجزاء من جثة وسحبها إلى أحد المنازل فى القرية لتتبين أنها جزء من جثة فى قرية أخرى ومركز آخر مجاور لمدينة قفط.

القصة بدأت عندما تفاجأت ربة منزل أثناء تقديم الطعام إلى الدواجن التى تربيها فى حوش المنزل، بكلب حاملا فى فمه ذراع إنسان، وقامت على إثرها بإبلاغ الأجهزة الأمنية بمركز قفط.

وعقب البلاغ تتبعت الأجهزة الأمنية الكلب الذى وصل إلى مكان الجثة التى يظهر عليها التحلل لوفاتها منذ أيام وتبين أنها لشاب عشرينى العمر يرتدى جلباب أفرنجى أبيض اللون، بدون رأس وذراع، وتكثف الأجهزة الأمنية من تحرياتها لكشف لغز الوفاة.

وكان قد تلقى اللواء محمد أبوالمجد، مدير أمن قنا، إخطاراً يفيد بعثور الأهالى على جثة مجهولة الهوية، بدون رأس وذراع بقرية العليقات بقوص جنوب محافظة قنا.


قرية الكلاحين

قرية العليقات

اخبار قنا

اخبار مصر

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