كسر بخط مياه تقسيم بدر بسفاجا أثناء ربط الشبكات.. ومجلس المدينة: جارٍ الإصلاح

وأشار المجلس إلى أنه من المتوقع الانتهاء من الإصلاحات خلال ساعتين على الأكثر، لتعود الحركة للطريق بشكل طبيعى، لافتا إلى أن كسر الخط حدث أثناء العمل على ربط الشبكات الفرعية على الشبكة الرئيسية.

وتفقدت رئيس المدينة، عملية الإصلاح للوقوف على سرعة الانتهاء ومتابعة سير العمل في توصيل شبكة المياه بتقسيم بدر، وشددت على الالتزام بالجدول الزمنى المحدد والمواعيد المقررة لإنهاء الأعمال، مع الحفاظ على أعلى معايير الجودة، مطالباً مسئولى الإدارة الهندسية بالمدينة بالمتابعة الدورية لما يجرى تنفيذه من أعمال للتأكد من تنفيذها بالمواصفات المطلوبة وفي أسرع وقت ممكن.