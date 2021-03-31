اليوم السابع
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كسر بخط مياه تقسيم بدر بسفاجا أثناء ربط الشبكات.. ومجلس المدينة: جارٍ الإصلاح

الأربعاء، 31 مارس 2021 01:32 م
كسر بخط مياه تقسيم بدر بسفاجا أثناء ربط الشبكات.. ومجلس المدينة: جارٍ الإصلاح كسر بخط مياه تقسيم بدر بسفاجا
البحر الأحمر - عماد عرفة

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شهد تقسيم بدر بمدينة سفاجا كسر في بخط المياه، مما أدى إلى تعطل حركة طريق سفاجا البلد ناحية تقسيم، حيث أكد مجلس مدينة سفاجا، أنه جارٍ إصلاح الكسر، وأن الطريق لن يغلق ويسير بشكل جزئى، لحين الانتهاء من الإصلاح.
 
وأشار المجلس إلى أنه من المتوقع الانتهاء من الإصلاحات  خلال ساعتين على الأكثر، لتعود الحركة للطريق بشكل طبيعى، لافتا إلى أن كسر الخط حدث أثناء العمل على ربط الشبكات الفرعية على الشبكة الرئيسية. 
 
وتفقدت رئيس المدينة، عملية الإصلاح للوقوف على سرعة الانتهاء ومتابعة سير العمل في توصيل شبكة المياه بتقسيم بدر، وشددت على الالتزام بالجدول الزمنى المحدد والمواعيد المقررة لإنهاء الأعمال، مع الحفاظ على أعلى معايير الجودة، مطالباً مسئولى الإدارة الهندسية بالمدينة بالمتابعة الدورية لما يجرى تنفيذه من أعمال للتأكد من تنفيذها بالمواصفات المطلوبة وفي أسرع وقت ممكن.
 
اصلاح-خط-كسر-سفاجا
اصلاح-خط-كسر-سفاجا

 

كسر-بخط-المياه-بسفاجا
كسر-بخط-المياه-بسفاجا

 

كسر-خط-المياه-بسفاجا
كسر-خط-المياه-بسفاجا

 

متابعة-كسر-خط-المياه
متابعة-كسر-خط-المياه

 


كسر خط مياه

تقسيم بدر

سفاجا

البحر الاحمر

اخبار مصر

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