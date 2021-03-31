كامالا هاريس توجه رسالة للسيدات في نهاية شهر تاريخ المرأة.. تعرف عليها

كتب محمد شعلان

وجهت كامالا هاريس، نائبة الرئيس الامريكى جو بايدن، رسالة إلى النساء في الولايات المتحدة مع نهاية شهر المرأة العالمي، مؤكدة أن المرأة جزء من المجتمع يحافظ على استمرار الولايات المتحدة وصناعة التاريخ، واعدة ببناء مستقبل أفضل للسيدات في امريكا.

وغردت كامالا هاريس، على حسابها الرسمي بموقع "تويتر"، قائلة: "مع اقتراب نهاية شهر تاريخ المرأة ، أريد أن تتذكر النساء: أنها جزء من مجتمع من النساء يحافظ على استمرار أمتنا. استمري في الوقوف بقوة ، واستمري في الدفع ، واستمري في صنع التاريخ. سنبني مستقبلًا أفضل للنساء والفتيات وجميع الأمريكيين معًا".



حساب كامالا هاريس على تويتر

ويعد شهر مارس هو شهر المرأة العالمى، حيث تتنوع فيه الاحتفالات، ما بين عيد الأم ويوم الفتاة واليوم العالمى للمرأة، كما أنه شهر يُحتفل فيه سنويًا في جميع أنحاء العالم بمساهمات المرأة في الأحداث في المجتمع القديم والمعاصر، وتتم هذه الاحتفالات في شهر مارس في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأستراليا، وخلال شهر أكتوبر في كندا، حيث يتوافق مع الاحتفال بيوم دخول المرأة البرلمان في 18 اكتوبر.

وفى وقت سابق، أكدت كامالا هاريس، نائبة الرئيس الأمريكى جو بايدن، أن عبء ضمان المساواة فى الأجور لا يقع على عاتق المرأة وحدها، مشيرة إلى أنه يقع على عاتق الجميع، قائلة: "المساواة في الأجور سيفيدنا جميعًا أيضًا، لأننا عندما نرفع من شأن النساء، فإننا نرفع من شأن العائلات والأسر، وننهض بالمجتمعات".

وقالت كامالا هاريس، فى تغريدة عبر حسابها الرسمى بتويتر: "إن عبء ضمان المساواة في الأجر لا يقع على عاتق المرأة وحدها، إنه علينا جميعًا، كما أن المساواة في الأجور ستفيدنا جميعًا أيضًا، لأننا عندما نرفع من شأن النساء، فإننا نرفع من شأن الأسر والعائلات، وننهض بالمجتمعات، وكل المجتمع يكون في وضع أفضل".