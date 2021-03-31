اليوم السابع
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كامالا هاريس: تمديد قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص لمساعدة الأعمال الصغيرة

الأربعاء، 31 مارس 2021 04:10 م
كامالا هاريس: تمديد قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص لمساعدة الأعمال الصغيرة كامالا هاريس نائبة الرئيس الأمريكى جو بايدن
ريهام عبد الله

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أكدت كامالا هاريس، نائبة الرئيس الأمريكى جو بايدن، أن وصول أصحاب الأعمال الصغيرة، إلى رأس المال أمر بالغ الأهمية، خاصة خلال جائحة كوفيد 19، قائلة: "وقع جو بايدن وأنا، على قانون تمديد الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مما يضمن للشركات الصغيرة، الوقت للبحث عن الإغاثة والإعانة التى تحتاجها".

وقالت هاريس فى تغريدة عبر حسابها الرسمى بتويتر: "لأصحاب الأعمال الصغيرة، الوصول إلى رأس المال أمر بالغ الأهمية، خاصة أثناء كوفيد 19، أمس، وقعت على قانون تمديد الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مما يضمن للشركات الصغيرة، أن يكون لديها الوقت للبحث عن الإغاثة التي تحتاجها".

 

كامالا هاريس
كامالا هاريس

ومن جهة أخرى أكدت كامالا هاريس، نائبة الرئيس الامريكي جو بايدن، تسليم الشيكات المتعلقة بخطة الإنقاذ الأمريكية إلى المواطنين الأمريكيين، وغردت على حسابها الرسمي بموقع "تويتر"، قائلة: "تم تسليم أكثر من 100 مليون شيك للشعب الأمريكي، الـ 100 مليون شيك لدفع الإيجار"، الـ100 مليون شيك لعمل الرهن العقاري، الـ100 مليون شيك لوضع الطعام على المائدة، الـ100 مليون شيك لدفع الفواتير، هذه الشيكات لتحقيق الدعم خلال جائحة كوفيد 19".

كما أكد البيت الأبيض، أن خطة الإنقاذ الأمريكية ستوفر التمويل المطلوب للمساعدة في دعم بقاء العاملين فى الخطوط الأمامية خلال جائحة كورونا فى عملهم، ونشر الحساب الرسمى للبيت الأبيض على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، جانبا من تفاصيل كيفية مساعدة خطة الإنقاذ الأمريكية للمجتمعات التي تكافح في جميع أنحاء البلاد في أعقاب COVID-19.


كامالا هاريس

جو بايدن

الرئيس الامريكى

نائبة جو بايدن

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