قرية عبد الحليم حافظ بالشرقية تحتفل بذكرى رحيله الـ47 بمركز شباب.. فيديو

الشرقية - حمدى عبد العظيم

حرص أهالى قرية الحلوات، فى مركز الإبراهيمية بمحافظة الشرقية، مسقط رأس العندليب الأسمر على تنظيم احتفالية لإحياء ذكرى رحيل الفنان عبد الحليم حافظ الـ47.

وقال المحاسب أشرف حجاب: نحن نعيد بهذه الاحتفالية الفنية الاحتفالات التى كانت وزارة الثقافة تقيمها بقرية الفنان الكبير، حيث كان يتم الاحتفال بذكرى العندليب نهاية شهر مارس من كل عام بالتعاون مع قصر ثقافة الزقازيق وكانت الاحتفالية تمتد لمدة أسبوع كامل كان يتم خلاله إبراز مواهب الشباب الفنية والأدبية والرياضية وتوقفت هذه الاحتفالات منذ 10 سنوات.

وأضاف أن اليوم فى ذكرى العندليب الأسمر ابن قريتنا الحلوات تغمرنا الفرحة والسعادة لعودة الاحتفالية وإحياء ذكراه مما يؤكد الأمن والآمان الذى تنعم به مصرنا الحبيبة تحت القيادة السياسية.

وقال المحاسب إسلام أيوب، منسق احتفالية ذكرى رحيل العندليب الأسمر، أن الاحتفالية تهدف إلى تسليط الضوء على أغانى وتاريخ الفنان الكبير للأجيال الحالية وما دار فى حياة عبد الحليم حافظ من نوادر الفن فى وقته، حيث أنه شارك فى العديد من الأعمال الفنية والغنائية لخدمة وطنه والشعب المصرى.