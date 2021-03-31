الإسكندرية فريق المحافظات

حصل "اليوم السابع" على فيديو للحظة اصطدام سيارة بقطار مطروح غرب الإسكندرية، ويوضح الفيديو الخاص بكاميرا مراقبة محاورة للحادث، قيام سائق سيارة نقل بإيقافها على خط القطار وتركها، تصادف مرور القطار مما تسبب فى تحطم الجزء الخلفى للسيارة ومقدمة القطار ولم يسفر عن أية إصابات.

وأكد ملاحظ المحطة، أنه تم استئناف حركة القطار وتم مرور 3 قطارات بعد الحادث عقب إزالة آثار الحادث.

وكان قد وقع حادث تصادم فى قطار "مطروح القاهرة"، دون حدوث أى إصابات أو خسائر أو تأثير على حركة سير القطارات، وتم إخطار النيابة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء محمود أبو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة العامرية أول، يفيد بورود بلاغ بتصادم بين قطار "مطروح- القاهرة" وسيارة نقل "خرسانة" بمزلقان مرغم بدائرة القسم.

على الفور انتقل ضباط القسم إلى موقع الحادث وسيارة الإسعاف الى مكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص تبين اصطدام سيارة نقل أصر قائدها على عبور المزلقان فى توقيت خاطئ أثناء مرور القطار المكون من 9 عربات.

تم القاء القبض على سائق السيارة النقل، وتم تحرير محضر بالواقعة، وإعادة تسيير حركة القطار مرة أخرى، دون أى خسائر أو إصابات.