فى مثل هذا اليوم عام 1889 افتتاح "برج إيفل"

كتب محمد جمال

فى مثل هذا اليوم عام 1889 تم افتتاح "برج إيفل" هو برج حديدى يبلغ ارتفاعه 324 مترًا، ويوجد فى باريس، في أقصى الشمال الغربي لحديقة "شامب ديمارس"، بالقرب من نهر السين وقد أنشئ بواسطة جوستاف إيفل ومعاونيه بمناسبة المعرض الدولي لباريس في 1889 ليكون مدخلًا مميزًا للمعرض الفرنسي، وبلغت تكلفة بناء البرج حوالي ثمانية ملايين فرنك ذهبي فرنسي، وأصبح رمزًا للعاصمة الفرنسية وهو أول معلم من حيث عدد الزوار حيث بلغ عدد زواره 893.6 مليون زائر في 2007.

تمت زيادة ارتفاعه عدة مرات ليبلغ ارتفاعه 327 مترًا منذ 8 مارس 2011 ويستعمل أيضًا في بث برامج الراديو والتلفاز وكان قد تم الانتهاء من المخطط الأول للبرج في يونيو 1884 وأدخل ستيفان سوف ستري، رئيس المهندسين المعماريين للمشروع، العديد من التحسينات عليه.

وفي 1 مايو 1886، ولتحمسه للمشروع وقع وزير التجارة والصناعة إدوارد لوكراي أمرا بفتح مناقصة في إطار المعرض السنوي لـ1889وفاز بالمناقصة جوستاف إيفل وتم العقد في 8 يناير 1887 وحددت مدة إنجاز البناء وقد أنشئ البرج في عام و6 أشهر وخمسة أيام، من سنة 1887 إلى 1889، بأيدى 300 عامل مع 50 مهندسًا وتم فتحه للجمهور يوم 6 مايو 1889، والبرج مفتوح في كل أيام السنة ويستقبل الآن أكثر من 6 ملايين زائر سنويًا.

وقد بدأت أعمال الإنشاء في 26 يناير 1887، واستمرت لمدة 26 شهرًا بمشاركة ما يقرب من 50 مهندسًا و300 عامل، حيث تم في الخمسة أشهر الأولى بناء الأساسات بينما استغرق بناء البرج الواحد وعشرين شهرًا التالية.

ويتكون البرج من 18 ألفًا و38 قطعة حديد و2.5 مليون مسمار ويزن إجماليًا 10.100 طن، ويرتكز على أربعة أعمدة مكونة فيما بينها قاعدة أبعادها 125x125 مترًا أي بمساحة 15.625 متر مربع وبالبرج مطاعم ومصاعد.

على الرغم من افتتاحه في عام 1889، لم يعرف برج إيفل النجاح الحقيقي إلا انطلاقًا من ستينيات القرن الماضي، مع بداية انطلاق السياحة العالمية. وقد قامت منظمة اليونسكو في عام 1991 بإدراج برج إيفل على قائمة التراث العالمي جنبًا إلى جنب مع غيره من معالم باريس.

ولمواصلة إثارة الإهتمام بالبرج، عرفت «سيدة الحديد»، كما يسمى البرج، التنوع في الأشكال، فتلألأ البرج مع حلول الألفية الثالثة عام 2000، واتّشح بالأنوار الزرقاء والحمراء والخضراء في مناسبات وطنية وإقليمية وعالمية عدة، وكان آخرها قبل أيام حيث تم إغلاق أنوار البرج للمشاركة في ذكرى «يوم الأرض».