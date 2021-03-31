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فندق الريتز كارلتون يتألق خلال احتفالية bt100 فى نسختها الرابعة

الأربعاء، 31 مارس 2021 05:09 م
فندق الريتز كارلتون يتألق خلال احتفالية bt100 فى نسختها الرابعة
كتب هانى الحوتى

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تألق فندق الريتز كارلتون مساء أمس الثلاثاء خلال احتفالية   bt100 في نسختها الرابعة تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وبحضور جمع غفير من الوزراء والمسئولين والمكرمين من رؤسات الشركات الناجحة في السوق المصرى.

وأقيم الحفل في حديقة الفندق التى تتميز بالمناظر الرائعة المطلة على ميدان التحرير والمتحف المصري وجامعة الدول العربية، كما ساهمت الأضواء المبهرة والتظيم الجيد في خروج الحفل الكبير بشكل رائع يتناسب مع قيمة الحدث السنوي الكبير.

كما تقدم القائمين على جازة واحتفالية bt100 وشركة p0d  المنظمة للحفل بالشكر لإدارة الفندق على الإخراج الرائع للحفل والجهد المبزول في سبيل ذلك.

الريتز كارلتون يتألق خلال الاحتفالية
الريتز كارلتون يتألق خلال الاحتفالية

 

وعقدت احتفالية bt100، أمس الثلاثاء، تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي؛ لتقييم تجربة الاقتصاد المصري خلال أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد، والإشادة بالقطاعات الأكثر صمودًا ونجاحًا خلال العام الماضي وسط تداعيات الأزمة، كما تكرم عدد من الوزراء ومسؤولي كبرى المؤسسات الاقتصادية الأكثر تأثيرًا في الاقتصاد المصري، بناءً على معايير علمية وضعها كبار الخبراء والمتخصصين فى مختلف المجالات الاقتصادية.

أضواء مبهرة خلال الحفل
أضواء مبهرة خلال الحفل

 

وتتميز النسخة الرابعة من احتفالية bt100، بتكريم عدد من رموز الاقتصاد الذين ساهموا بشكل فعال في بناء كيانات اقتصادية كبرى، امتنانًا وعرفانًا بما قدموه للاقتصاد الوطني، وتحافظ الاحتفالية على رعاية مجلس الوزراء المصري للعام الرابع على التوالي، تكليلًا لجهودها في دعم الشركات والأفراد المؤثرين في مجتمع الأعمال والاقتصاد بمصر وتسليط الضوء على انجازاتهم في مختلف المجالات والجهود المبذولة التي حققتها الدولة بمختلف قطاعاتها، وذلك تماشيًا مع خطى الدولة في خطة الإصلاح الاقتصادي ورؤية مصر 2030.

جانب من الاحتفالية
جانب من الاحتفالية

وشهدت النسخ الثلاث الماضية من احتفالية bt100، اهتمام واسع وحضور لافت من العديد من الوزراء، بالإضافة إلى نخبة من رؤساء البنوك والهيئات الحكومية وأعضاء البرلمان وحشد كبير من رجال الأعمال ومسئولي كبرى الشركات العاملة في قطاعات الصناعة والعقارات والشركات السياحية، وهو ما جعلها أكبر حدث اقتصادي في مصر يكرم ويحتفى بعدد من المؤسسات الحكومية والشركات الخاصة بمختلف القطاعات.

حديقة الريتز كارلتون أثناء الاستعداد للحفل
حديقة الريتز كارلتون أثناء الاستعداد للحفل

 

ونظرًا لنجاحها الكبير، حازت احتفالية "bt100" على رعاية مجموعة من كبرى المؤسسات الاقتصادية، وضمت قائمة الرعاية البلاتيني للاحتفالية؛ هايد بارك للتطوير العقاري، مجموعة طلعت مصطفي، سيتي إيدج للتطوير العقاري، الشرقيون للتنمية العمرانية OUD، مجموعة شركات مرسيليا، شركة إنرشيا للتنمية العقارية، سكاي أبو ظبي للتطوير العقاري، بنك التعمير والإسكان، البنك التجارى الدولى-مصر CIB، بنك الكويت الوطني، الشركة المصرية للاتصالات  WE، اتصالات مصر، بيبسيكو مصر، مجموعة المنصور للسيارات، شركة فيليب موريس مصر، دهانات GLC بالإضافة إلي مجموعة "بنية" كشريك رقمي للاحتفالية، وبلتون المالية القابضة كشريك استراتيجي، والشريك اللوجستي دي اتش ال اكسبريس مصر.

مشهد من الاحتفالية
مشهد من الاحتفالية

 

وضمت قائمة الرعاية الذهبية للاحتفالية؛ ماونتن فيو للتطوير العقاري، كاسيل للتطوير العمراني، فودافون مصر، مؤسسة السلاب - مصطفى السلاب، كايرو فيستيفال سيتي مول، الشركة الشرقية-إيسترن كومبانى، والرعاة الفضيين وهم اي فاينانس وفيكتوري لينك، دولاتو.

 

وتقام احتفالية "bt100" تحت الرعاية الاستراتيجية لمجلة Business Today، بالتعاون مع مؤسسة اليوم السابع، وتنظمها شركة "POD" وهي الشركة الرائدة في العلاقات العامة والإعلامية.

 

 


فندق الريتز كارلتون

احتفالية bt100

حديقة الفندق

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