اليوم السابع
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فصل الكهرباء عن محطة محولات زفتى الجديدة 3 ساعات السبت المقبل

الأربعاء، 31 مارس 2021 01:13 م
فصل الكهرباء عن محطة محولات زفتى الجديدة 3 ساعات السبت المقبل قطع الكهرباء - أرشيفية
الغربية محمد طارق

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قال المهندس أشرف الحسينى، رئيس قطاع كهرباء شرق الغربية، إنه سيتم فصل التيار الكهربائى عن محطة محولات زفتى الجديدة ومحطة المحولات القديمة، يوم السبت القادم من الساعة 6 صباحا وحتى الساعة 9 صباحا، وذلك لإجراء أعمال الصيانة الدورية على المحطتين.
 
وأوضح "الحسينى" في بيان له اليوم الأربعاء، أن الأماكن التى سيشملها انقطاع التيار الكهربائي خلال تلك المدة الزمنية هى مدينة زفتى بالكامل وخطوط الريف بمركز زفتى بالكامل، وكذا قري "كفر كلا الباب، والكرما "بمركز السنطة، مناشدا قاطني تلك المناطق والمستشفيات والمخابز توفير تغذية بديلة خلال تلك الفترة.
 
 

 


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