فصل الكهرباء عن محطة محولات زفتى الجديدة 3 ساعات السبت المقبل

الغربية محمد طارق

قال المهندس أشرف الحسينى، رئيس قطاع كهرباء شرق الغربية، إنه سيتم فصل التيار الكهربائى عن محطة محولات زفتى الجديدة ومحطة المحولات القديمة، يوم السبت القادم من الساعة 6 صباحا وحتى الساعة 9 صباحا، وذلك لإجراء أعمال الصيانة الدورية على المحطتين.