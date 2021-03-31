اليوم السابع
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الأربعاء، 31 مارس 2021 12:38 م
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ضبط 6000 عبوة مشروبات ودواجن مجمدة ومياه غازية منتهية الصلاحية بالبحيرة.. صور

الأربعاء، 31 مارس 2021 11:05 ص
ضبط 6000 عبوة مشروبات ودواجن مجمدة ومياه غازية منتهية الصلاحية بالبحيرة.. صور الحملة أثناء ضبطها الدواجن المجمدة
البحيرة - فريق المحافظات

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وجه الدكتور محمود طلحة مرسى وكيل وزارة الصحة بالبحيرة ، بتكثيف الحملات التفتيشية لمراقبة ومتابعة الأسواق ومنافذ البيع، والرقابة المشددة على المصانع لمكافحة كافة صور الغش التجارى والتدليس ، ولردع المخالفين، والحفاظ على الصحة العامة استعدادا لهذا لشهر رمضان.

تمكنت مديرية الصحة والسكان بالبحيرة ، من ضبط 6000 عبوة من مشروبات بطعم الفواكه منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر ، وتبين توافر سوء النية وتعمد فى تصويب تواريخ الإنتاج المنتهية الصلاحية على العبوات الأصلية ، مما يعد غش وخداع وتضليل وتدليس للجمهور .

كما تم ضبط كميات كبيرة من الدواجن المجمدة والمياه الغازية بأحد المنشآت الغذائية الكبرى بكفر الدوار ، وتم تحرير محضر بالواقعة، والتحفظ على المضبوطات تحت تصرف النيابة .

جاء ذلك خلال حملة مكبره شنها مكتب مراقبة الأغذية بكفر الدوار ، تحت إشراغ محمد خميس بركات مراقب عام الأغذية بالمديرية ، يسرى ياسين رئيس مكتب مراقبة الأغذية بكفر الدوار.

كما أشاد الدكتور محمود طلحة مرسى وكيل وزارة الصحة بالبحيرة ، بالأداء المتميز للحملة فى مواجهة مروجى السلع الفاسدة ومنتهية الصلاحية للحد من انتشارها حفاظاً على صحة المواطنين.

جاء ذلك تنفيذا لتعليمات اللواء هشام أمنه محافظ البحيرة ، بضرورة المتابعة الميدانية المستمرة والتصدى بكل حزم لمنع الغش والتدليس والحفاظ على صحه المواطن وضبط الأسواق بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك.

الحملة أثناء ضبطها الدواجن المجمدة
الحملة أثناء ضبطها الدواجن المجمدة

 

المضبوطات بالحملة
المضبوطات بالحملة

 

 

 


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