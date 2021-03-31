ضبط 6000 عبوة مشروبات ودواجن مجمدة ومياه غازية منتهية الصلاحية بالبحيرة.. صور

وجه الدكتور محمود طلحة مرسى وكيل وزارة الصحة بالبحيرة ، بتكثيف الحملات التفتيشية لمراقبة ومتابعة الأسواق ومنافذ البيع، والرقابة المشددة على المصانع لمكافحة كافة صور الغش التجارى والتدليس ، ولردع المخالفين، والحفاظ على الصحة العامة استعدادا لهذا لشهر رمضان.
تمكنت مديرية الصحة والسكان بالبحيرة ، من ضبط 6000 عبوة من مشروبات بطعم الفواكه منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر ، وتبين توافر سوء النية وتعمد فى تصويب تواريخ الإنتاج المنتهية الصلاحية على العبوات الأصلية ، مما يعد غش وخداع وتضليل وتدليس للجمهور .
كما تم ضبط كميات كبيرة من الدواجن المجمدة والمياه الغازية بأحد المنشآت الغذائية الكبرى بكفر الدوار ، وتم تحرير محضر بالواقعة، والتحفظ على المضبوطات تحت تصرف النيابة .
جاء ذلك خلال حملة مكبره شنها مكتب مراقبة الأغذية بكفر الدوار ، تحت إشراغ محمد خميس بركات مراقب عام الأغذية بالمديرية ، يسرى ياسين رئيس مكتب مراقبة الأغذية بكفر الدوار.
كما أشاد الدكتور محمود طلحة مرسى وكيل وزارة الصحة بالبحيرة ، بالأداء المتميز للحملة فى مواجهة مروجى السلع الفاسدة ومنتهية الصلاحية للحد من انتشارها حفاظاً على صحة المواطنين.
جاء ذلك تنفيذا لتعليمات اللواء هشام أمنه محافظ البحيرة ، بضرورة المتابعة الميدانية المستمرة والتصدى بكل حزم لمنع الغش والتدليس والحفاظ على صحه المواطن وضبط الأسواق بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك.
الحملة أثناء ضبطها الدواجن المجمدة
المضبوطات بالحملة
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