ضبط 327 طن ملح مجهول المصدر فى حملات أمنية

كتب محمود عبد الراضي

وجهت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات عدة حملات تفتيشية مُكبرة لضبط كافة المخالفات والقضايا المتنوعة بعدد من محافظات الجمهورية، أسفرت جهودها عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.

وتمكنت الجهود فى مجال حماية البيئة والمواد الغذائية من ضبط عدد 2 مصنع ومخزن "بدون ترخيص" بنطاق مديرية أمن الشرقية – ثلاجة "بدون ترخيص" بنطاق مديرية أمن الجيزة، بمضبوطات بلغت 327 طن ملح طعام مجهولة المصدر وغير مدون عليها ثمة بيانات – 264 طن مواد غذائية بدون بيانات يظهر عليها علامات فساد بالمخالفة لقانون السلامة الغذائية والمنتجات الصناعية.

وأسفرت الجهود في مجال الصحة العامة عن ضبط عدد 3 مصنع "بدون ترخيص" بنطاق مديرية أمن الشرقية بمضبوطات بلغت 12٫65 طن مطهرات ومنظفات و117 طن مستحضرات تجميل و90 طنا و27000 عبوة زيوت محركات مجهولة المصدر وغير مدون عليها ثمة بيانات بالمخالفة لقانون الغش التجارى والتدليس، وفي مجال مكافحة عوادم السيارات تم ضبط عدد 23 سيارة تجاوز النسب القياسية لعوادم السيارات بالمخالفة لقانون حماية البيئة بنطاق مديرية أمن الجيزة .

وأثمرت الجهود فى مجال حماية الثروة الزراعية والأعلاف الحيوانية والأسمدة والمبيدات الزراعية عن ضبط عدد 4 مخزن ومصنع "بدون ترخيص" بنطاق مديرية أمن الجيزة بمضبوطات بلغت 178 طن أعلاف حيوانية - 74٫5 طن أسمدة زراعية بدون ترخيص ومدعمة محظور تداولها وبدون بيانات وغير مسجلة بوزارة الزراعة بالمخالفة لقانون حماية مستلزمات الإنتاج الزراعى .

وتمكنت الجهود في مجال الطب البيطرى من ضبط 3 عيادات بيطرية بنطاق مديرية أمن القليوبية لإدارة منشأة طبية بدون طبيب – عدم وجود تراخيص بالمخالفة لقانون حماية المستلزمات الزراعية، وفى مجال حماية الثروة السمكية تم ضبط عدد 25 قضية متنوعة بالمخالفة لقانون الصيد بنطاق المنطقة المركزية .

وأسفرت الجهود فى مجال الملاحة الداخلية عن ضبط عدد 5 وحدات نهرية بالمخالفة لقانون الملاحة الداخلية نطاق المنطقة المركزية، وفى مجال الإجراءات الإحترازية تم ضبط عدد 11 قضية عدم إرتداء الكمامات الوقائية بالمخالفة لقرار رئيس الوزارء بنطاق المنطقة المركزية.