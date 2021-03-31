اليوم السابع
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ضبط طرفى مشاجرة بالأعيرة النارية فى بورسعيد

الأربعاء، 31 مارس 2021 01:22 ص
ضبط طرفى مشاجرة بالأعيرة النارية فى بورسعيد ضبط متهم _ أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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كشفت أجهزة الأمن ملابسات ما تم تداوله على مواقع التواصل الإجتماعى بشأن قيام مجهولين بإطلاق الأعيرة النارية فى مشاجرة ببورسعيد، وتم ضبط مرتكبى الواقعة.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تم تداوله بإحدى الصفحات على مواقع التواصل الإجتماعى بشأن مقطع فيديو يظهر خلاله مجهولين يقومون بإطلاق الأعيرةالنارية فى مشاجرة، وكذا تداول خبر على أحد المواقع الإخبارية تحت عنوان "مشاجرة بالأسلحة النارية فى محرقة بورسعيد فقد إضطلع قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن بورسعيد بالفحص وتبين وقوع مُشاجرة بين مجموعة من الأشخاص بسبب أولوية الدخول للمحرقة المشار إليها (المدفن الصحى للمواد المخدرة) الكائنة بدائرة قسم الجنوب أول، نتج عنها إصابة (عاطل "له معلومات جنائية" - مقيم دائرة قسم الجنوب) بعيار نارى، وتم نقله إلى المستشفى لتلقى العلاج.

كما أمكن تحديد أطراف المشاجرة وضبطهم، وتبين أنهم (7 عاطلين "لهم معلومات جنائية" - مقيمين بدائرة قسمى الضواحى والزهور) .. وبحوزتهم الأسلحة النارية المستخدمة فى إرتكاب الواقعة (بندقية آلية - بندقيةخرطوش - فرد محلى – 13طلقة مختلفةالأعيرة- 480 قرص مخدر).. وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.


مشاجرة

تشاجر

حوادث

حملات امنية

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