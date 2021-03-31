اليوم السابع
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ضبط شخصين يديران منظومة لتمرير المكالمات الدولية بطرق غير شرعية بالقاهرة

الأربعاء، 31 مارس 2021 12:02 م
ضبط شخصين يديران منظومة لتمرير المكالمات الدولية بطرق غير شرعية بالقاهرة متهمين - ارشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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تمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة ، من القبض على شخصين لادارتهما منظومة تمرير المكالمات الدولية بطرق غير شرعية باستخدام أجهزة اتصالات ذات تقنية حديثة لتحقيق أرباح غير مشروعة بمنطقة عين شمس، وحرر محضرا بالواقعة.

وأكدت معلومات وحدة مباحث قسم المصنفات الفنية بمديرية أمن القاهرة قيام شخصين، مقيمان بدائرة قسم شرطة عين شمس بالقاهرة بإدارة وتشغيل منظومة لتمرير المكالمات الدولية بطرق غير شرعية باستخدام أجهزة اتصالات ذات تقنية حديثة لتحقيق أرباح غير مشروعة .

 

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى قيامهما باتخاذ شقة كائنة بدائرة القسم "ملك أحدهما" مكاناً لمزاولة نشاطهما غير المشروع.

 

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما حال تواجدهما بالشقة المشار إليها ، وعثر بداخلها على ( 2 جهاز لربط الاتصال بجهاز السيرفر العمومي خارج البلاد – 3 جهاز لتمرير المكالمات الدولية – جهاز محمول يستخدم لتنشيط شرائح الهواتف المحمولة بالمنظومة – 2 جهاز لاب توب – 7 أجهزة راوتر للاتصال بالإنترنت – جهاز تقوية إشارة شبكات المحمول – 2 جهاز سويتش لتجميع التوصيلات – 10 فلاشات للاتصال بالإنترنت – 500 شريحة هاتف محمول).

 

وبمواجهتهما اعترفا بإدارة وتشغيل منظومة لتمرير المكالمات الدولية بطرق غير شرعية باستخدام المضبوطات لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 

 

 


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