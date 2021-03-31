اليوم السابع
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ضبط شخصين بحوزتهما مواد مخدرة داخل ميكروباص فى مصر القديمة

الأربعاء، 31 مارس 2021 11:59 ص
ضبط شخصين بحوزتهما مواد مخدرة داخل ميكروباص فى مصر القديمة متهمين - ارشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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تمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، من القبض على شخصين بحوزتهما مواد مخدرة داخل سيارة ميكروباص قبل بيعها على عملائهم فى مصر القديمة، وحرر محضر بالواقعة.

واستمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (شخصين ، لهما معلومات جنائية ،مقيمان بمحافظة القاهرة) حال استقلالهما سيارة "ميكروباص" ( قيادة أحدهما وملك الآخر) بدائرة قسم شرطة مصر القديمة وبحوتهما (كمية من مخدر الهيروين – مبلغ مالى – 2 هاتف محمول).

بمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار ، والمبلغ المالى من متحصلات تجارتهما غير المشروعة ، والهاتفان لتسهيل الإتصال بعملائهما ، والسيارة لتسهيل تحركاتهما، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.


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