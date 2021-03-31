ضبط شخصين أثناء سرقة 26 كابلا من ورش سكك حديد أبو غطاس

كتب محمود عبد الراضي

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط ( شخصين ، مقيمان بالفيوم) حال تواجدهما بورش سكك حديد ابو غطاس بالقاهرة ، وبحوزتهما مهمات مصلحية عبارة عن (26 كابل خاصة بالإنارة طول الكابل 2م – 3 كابل خاص ببطاريات وإنارة عربات القطارات بطول 2م للكابل – سلك المونيوم بطول 15م تقريباً متروكات بالورش)وبمواجهتمها إعترفا بإرتكابهما الواقعة بقصد التربح فتم إتخاذ الإجراءات القانونية