ضبط شخصين أثناء سرقة 26 كابلا من ورش سكك حديد أبو غطاس

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط ( شخصين ، مقيمان بالفيوم) حال تواجدهما بورش سكك حديد ابو غطاس بالقاهرة ، وبحوزتهما مهمات مصلحية عبارة عن (26 كابل خاصة بالإنارة طول الكابل 2م – 3 كابل خاص ببطاريات وإنارة عربات القطارات بطول 2م للكابل – سلك المونيوم بطول 15م تقريباً متروكات بالورش)وبمواجهتمها إعترفا بإرتكابهما الواقعة بقصد التربح فتم إتخاذ الإجراءات القانونية
ضبط شخصين أثناء سرقة 26 كابلا من ورش سكك حديد أبو غطاسالأربعاء، 31 مارس 2021 04:07 م
الأمن - أرشيفية
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