اليوم السابع
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ضبط شخصين أثناء سرقة 26 كابلا من ورش سكك حديد أبو غطاس

الأربعاء، 31 مارس 2021 04:07 م
ضبط شخصين أثناء سرقة 26 كابلا من ورش سكك حديد أبو غطاس الأمن - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط ( شخصين ، مقيمان بالفيوم) حال تواجدهما بورش سكك حديد ابو غطاس بالقاهرة ، وبحوزتهما مهمات مصلحية عبارة عن (26 كابل خاصة بالإنارة طول الكابل 2م – 3 كابل خاص ببطاريات وإنارة عربات القطارات بطول 2م للكابل – سلك المونيوم بطول 15م تقريباً متروكات بالورش)وبمواجهتمها إعترفا بإرتكابهما الواقعة بقصد التربح فتم إتخاذ الإجراءات القانونية
 
 
 

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سرقة

جرائم السرقة

حديد

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