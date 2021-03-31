صحيفة: إسرائيل تقرر منع مراقبى أوروبا من الإشراف على انتخابات فلسطين

وكالات

أفادت صحيفة "معاريف" العبرية بأن السلطات الإسرائيلية أبلغت الاتحاد الأوروبي بأنها لن تسمح لمراقبيه بالوصول إلى مدينة القدس بهدف الإشراف على الانتخابات الفلسطينية هناك.

ويأتي ذلك بعد يوم من إعلان ممثل الاتحاد الأوروبي في فلسطين، سفين كون فون بورغسدورف، أن بروكسل لا تزال متمسكة بموقفها الداعي إلى تسهيل السلطات الإسرائيلية إجراء الانتخابات في جميع الأراضي الفلسطينية، مشيرا إلى أن الاتحاد لم يتسلم حتى الآن أي معلومات أخرى حول الموقف الإسرائيلي.