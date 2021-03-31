اليوم السابع
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صحيفة: إسرائيل تقرر منع مراقبى أوروبا من الإشراف على انتخابات فلسطين

الأربعاء، 31 مارس 2021 07:50 م
صحيفة: إسرائيل تقرر منع مراقبى أوروبا من الإشراف على انتخابات فلسطين رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو
وكالات

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أفادت صحيفة "معاريف" العبرية بأن السلطات الإسرائيلية أبلغت الاتحاد الأوروبي بأنها لن تسمح لمراقبيه بالوصول إلى مدينة القدس بهدف الإشراف على الانتخابات الفلسطينية هناك.

وأوضحت الصحيفة في تقرير نشرته اليوم الأربعاء، أن قرار إسرائيل منع المراقبين الأوروبيين من وصول القدس قبيل الانتخابات المقرر تنظيمها في 22 مايو جاء بدعوى القيود المفروضة في المدينة للحد من تفشي فيروس كورونا.

ويأتي ذلك بعد يوم من إعلان ممثل الاتحاد الأوروبي في فلسطين، سفين كون فون بورغسدورف، أن بروكسل لا تزال متمسكة بموقفها الداعي إلى تسهيل السلطات الإسرائيلية إجراء الانتخابات في جميع الأراضي الفلسطينية، مشيرا إلى أن الاتحاد لم يتسلم حتى الآن أي معلومات أخرى حول الموقف الإسرائيلي.

 

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الاتحاد الأوروبى

الانتخابات الفلسطينية

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