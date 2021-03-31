اليوم السابع
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شيخ الأزهر ناعياً الدكتور كمال الجنزورى: فقدنا رجلًا وطنيًّا مخلصًا

الأربعاء، 31 مارس 2021 01:57 م
شيخ الأزهر ناعياً الدكتور كمال الجنزورى: فقدنا رجلًا وطنيًّا مخلصًا الدكتور كمال الجنزوري رئيس وزراء مصر الأسبق
كتب لؤى على

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نعى الأزهر الشريف وإمامه الأكبر فضيلة الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، الدكتور كمال الجنزوري، رئيس وزراء مصر الأسبق، والذى وافته المنية اليوم الأربعاء، عن عمر 88 عامًا.
 
وأكد الأزهر الشريف، أنَّ مصر فقدت اليوم رجلًا وطنيًّا مخلصًا لم يألُ جهدًا فى خدمة وطنه، ولم يتأخر عن تلبية ندائه فى مراحل حاسمة، وعمل بجد واجتهاد وإخلاص خلال مسيرته الوطنية من أجل نهضة مصر ورفعتها واستقرارها.
 
وتقدم فضيلة الإمام الأكبر بخالص العزاء للرئيس عبد الفتاح السيسي، ولأسرة الفقيد الراحل وجموع الشعب المصرى، سائلًا المولى –عز وجل- أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسُّلوان. {إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّاۤ إِلَیۡهِ رَ ٰ⁠جِعُونَ}.

شيخ الازهر

الازهر الشريف

كمال الجنزوري

كمال الجنزورى

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