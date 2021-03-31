شركة مياه القناة: الانتهاء قريبا من محطة معالجة بورفؤاد.. صور

الإسماعيلية – السيد فلاح

قال اللواء عبد الحميد عصمت، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة، إن تنفيذ أعمال الإحلال والتجديد ورفع كفاءة محطة معالجة بورفؤاد بمحافظة بورسعيد، والتي تقدر طاقتها التصميمية بـ 37500 متر مكعب في اليوم يأتى فى إطار تنفيذ خطة الإحلال والتجديد لشركة محافظات القناة بهدف الحفاظ على أصول قطاع مياه الشرب والصرف الصحى والاستثمارات التى يتم ضخها فى هذا المرفق الحيوى الهام ، مشيرًا إلى أن أعمال الإحلال والتجديد للمحطات ذات الأهمية القصوى لتلبية احتياجات المواطنين من خدمات مياه الشرب والصرف الصحى.

وشدد رئيس شركة مياه القناة، على ضرورة الالتزام الكامل بالمخطط الزمني لتنفيذ بنود الأعمال طبقا للعقد المبرم مع الشركة المنفذة للأعمال المدنية والكهروميكانيكية بالمحطة، مؤكدًا على ضرورة المتابعة المستمرة وعقد لقاءات واجتماعات دورية وبصفة أسبوعية لضمان سير الأعمال، وفقًا للتوقيتات المحددة بكل دقة لخدمة أهالي بورفؤاد بجانب دعم مشروعات التنمية والاستثمار ببورسعيد ومشروعات شرق التفريعة.

وأكد، اللواء عبد الحميد عصمت، أن المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، تفقد محطة معالجة بورفؤاد بمحافظة بورسعيد لمتابعة تنفيذ الأعمال المدنية والكهروميكانيكية بالمحطة ونسب التنفيذ ووضع خطة زمنية بتوقيتات محددة للانتهاء من باقى الأعمال، ومراجعة أعمال الإحلال والتجديد ورفع الكفاءة بالمحطة، لتحسين مستوى الخدمات التى يتم تقديمها للمواطنين بالمحافظة في مجال الصرف الصحى.







