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شركة مياه الأقصر تعلن قطع المياه عن 5 مناطق لعطل مفاجئ بخط مياه المطار

الأربعاء، 31 مارس 2021 10:42 ص
شركة مياه الأقصر تعلن قطع المياه عن 5 مناطق لعطل مفاجئ بخط مياه المطار قطع المياه - أرشيفية
الأقصر – أحمد مرعى

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أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر، اليوم، الأربعاء، عن حدوث كسر مفاجئ بخط مياه 8 بوصة بطريق المطار أدى إلى قطع المياه عن مناطق ( نجع الترعه الشرقى - نجع الترعه الغربى - العباليك - الساحه - نجع العمارى ) التابعة لمنشاة العمارى وجارى العمل والإصلاح لإعادة ضخ المياه.

وقدمت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر، الاعتذار للمواطنين عن القطع المفاجئ للخدمة، كما أهابت بكافة المواطنين التواصل مع غرفة عمليات الخط الساخن على الأرقام 125 - 0952282406 -0952284116 - 01147999752 فى حالة الاحتياج أو الطلب لسيارات مياه بالمناطق المذكورة.

وكانت قد أعلنت شركة مياه الأقصر بقيادة اللواء مهندس محمد يحيي رئيس مجلس إدارة الشرطة، أنه تم رصد عملية ضعف ضغوط المياه بعدد من مناطق منشأة العمارى، وذلك نظراً لربط عملية مياه محمد عامر التابعة لإدارة شمال الأقصر مع الخطوط المغذية لقرى ونجوع المنشاه العمارى، مضيفةً أنه من المقرر أن تزيد الضغوط تدريجياً خلال الساعات القادمة لخدمة أهالى منطقة منشأة العمارة عقب عمليات ربط خطوط المياه.

وشهدت محافظة الأأقصر، افتتاح المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، مقر مركز خدمة العملاء لشركة مياه الأقصر يرافقه المهندس محمد يحيى كمال سليمان رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر، حيث اطلع على الأنظمة الحديثة للعمل بالمركز مما يسهل على المواطنين دفع الفواتير والتقدم لطلب عداد مياه والكثير من الإجراءات لضمان السرعة وعدم الانتظار لفترات طويلة، وأكد رسلان، أهمية متابعة شكاوي المواطنين وحلها في أسرع وقت ممكن، وأوضح أن الشركة لديها خطة لتطوير منافذ خدمة العملاء بالشركات التابعة، وتطوير آليات العمل داخل منفذ خدمة العملاء لتجعل منه مجمع شامل للخدمات، وأثنى رسلان على الجهد المبذول وشكر العاملين ووجه بتقديم التسهيلات فى المعاملات بداخل المركز.


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