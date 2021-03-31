سقوط شخص نصب على مواطن بزعم نقله من وظيفته بالإسماعيلية

كتب محمود عبد الراضي

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها فى مكافحة جرائم النصب والاحتيال، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من أحد المواطنين، مقيم بمحافظة الإسماعيلية بقيام أحد الأشخاص بالنصب والاحتيال عليه والاستيلاء منه على مبلغ مالى بزعم إنهاء إجراءات نقله للعمل بإحدى الجهات الحكومية زاعماً له علاقته الوطيدة ببعض مسئولى الدولة "خلافاً للحقيقة".

وأكدت تحريات فرع الإدارة بمنطقة القناة وسيناء صحة الواقعة وقيام أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة بورسعيد بممارسة نشاطاً إجراميا فى النصب والاحتيال على المواطنين من خلال إيهامهم بقوة علاقاته ببعض المسئولين، وقدرته من خلال ذلك النفوذ المزعوم على إلحاقهم بوظائف فى الجهات الحكومية المختلفة، وتمكن من خلال ذلك من الاستيلاء على مبلغ مالى من الشاكى زاعماً مقدرته على إنهاء إجراءات نقله من جهة عمله إلى إحدى الجهات الحكومية، إلا أنه لم يفِ بما وعد به ورفض رد المبلغ المالى المستولى عليه.

عقب تقنين الإجراءات تنسيقاً مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن بورسعيد أمكن ضبطه وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.