اليوم السابع
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سقوط أمطار على مدن الساحل الشمالى شرقى مطروح ... صور

الأربعاء، 31 مارس 2021 04:07 م
سقوط أمطار على مدن الساحل الشمالى شرقى مطروح ... صور شفط مياه الأمطار من شوارع مطروح
مطروح – حسن مشالى

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تساقطت الأمطار الخفيفة والمتوسطة، اليوم الأربعاء، على مناطق متفرقة بمدن الساحل الشمالي، شرقى محافظة مطروح ، مع سقوط الأمطار الخفيفة صباحاً على بعض مناطق المدن الغربية، وخاصة مدينة مرسى مطروح، عاصمة المحافظة، والتى تشهد منذ الصباح سطوعا للشمس وطقساً دافئا.

وتلقت غرفة العمليات الرئيسة بالمحافظة، إخطارات من مجالس مدن العلمين والحمام والضبعة ، بسقوط أمطار متوسطة ، وتم التعامل برفع تجمعات المياه بالتعاون بين مجالس المدن وشركة مياه الشرب والصرف الصحي ، ولم تصل أية بلاغات حول حدوث أعطال أو أضرار بسبب تساقط الأمطار ، ويتم المتابعة مع جميع غرف عمليات مجالس المدن والقطاعات المختلفة على مدار الساعة .

وكان اللواء خالد شعيب محافظ مطروح ، قد وجه لأجهزة المحافظة ، برفع حالة الاستعداد، للتعامل مع آثار الأمطار وإزالة تجمعات المياه، مع استمرار المتابعة فى حالة سقوط أمطار مرة أخرى.

 

ازالة اثار الامطار بالساحل الشمالي في مطروح
ازالة اثار الامطار بالساحل الشمالي في مطروح

 

الامطار روت الزراعات بالساحل الشمالي
الامطار روت الزراعات بالساحل الشمالي

 

امطار على مناطق الساحل الشمالي
امطار على مناطق الساحل الشمالي

 

امطار متوسطة على شرق محافظة مطروح
امطار متوسطة على شرق محافظة مطروح

 

امطار متوسطة على مدن الحمام و العلمين والضبعة
امطار متوسطة على مدن الحمام و العلمين والضبعة

 


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