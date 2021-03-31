سفير بلجيكا بالقاهرة: مصر بها أفضل المدن السياحية فى العالم

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قال سفير بلجيكا فى مصر، فرانسوا كورنيه إلزيوس، إن العلاقات المصرية البلجيكية متنوعة وممتدة منذ سنوات طويلة، فالاستثمارات البلجيكية فى مصر تبلغ نحو 625 مليون يورو .. مؤكدا أن مصر بها أفضل المدن السياحية فى العالم، وهناك أكثر من 100 ألف بلجيكي قاموا بزيارة مصر بهدف السياحة فى السنوات الأخيرة، حيث تعد مصر وجهة سياحية هامة للمواطن البلجيكى.

جاء ذلك خلال الندوة التى عقدتها الغرفة التجارية فى محافظة الإسكندرية بحضور السفير البلجيكى، ورئيس الغرفة أحمد الوكيل، لمناقشة سبل التعاون بين الجانبين.

وأضاف السفير البلجيكى أن حجم المبادلات التجارية بين الجانبين المصرى والبلجيكى يصل إلى مليار ونصف الميار دولار .. موضحا أن أبرز الصادرات البلجيكية إلى مصر تتمثل فى الآلات والمعدات وقطع الغيار ومستلزمات القطاع الطبى، مؤكدًا أهمية التعاون بين القطاع الخاص البلجيكى والمصرى فى زيادة حجم الاستثمارات والتبادلات التجارية بين البلدين.

وأوضح أن بلجيكا بها ميناء أنتويرب، وهو واحد من أكبر الموانئ في العالم، ويقع فى قلب منطقة صناعية فى شمال أوروبا، مشيرًا إلى أهيمة التعاون المشترك بين الجانبين لتطوير المشاريع المتعلقة بإنشاء المناطق الصناعية بالموانئ.



