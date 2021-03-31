اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 31 مارس 2021 03:56 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

سفير بلجيكا بالقاهرة: مصر بها أفضل المدن السياحية فى العالم

الأربعاء، 31 مارس 2021 02:29 م
سفير بلجيكا بالقاهرة: مصر بها أفضل المدن السياحية فى العالم سفير بلجيكا بالقاهرة
(أ ش أ)

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال سفير بلجيكا فى مصر، فرانسوا كورنيه إلزيوس، إن العلاقات المصرية البلجيكية متنوعة وممتدة منذ سنوات طويلة، فالاستثمارات البلجيكية فى مصر تبلغ نحو 625 مليون يورو .. مؤكدا أن مصر بها أفضل المدن السياحية فى العالم، وهناك أكثر من 100 ألف بلجيكي قاموا بزيارة مصر بهدف السياحة فى السنوات الأخيرة، حيث تعد مصر وجهة سياحية هامة للمواطن البلجيكى.

جاء ذلك خلال الندوة التى عقدتها الغرفة التجارية فى محافظة الإسكندرية بحضور السفير البلجيكى، ورئيس الغرفة أحمد الوكيل، لمناقشة سبل التعاون بين الجانبين.

وأضاف السفير البلجيكى أن حجم المبادلات التجارية بين الجانبين المصرى والبلجيكى يصل إلى مليار ونصف الميار دولار .. موضحا أن أبرز الصادرات البلجيكية إلى مصر تتمثل فى الآلات والمعدات وقطع الغيار ومستلزمات القطاع الطبى، مؤكدًا أهمية التعاون بين القطاع الخاص البلجيكى والمصرى فى زيادة حجم الاستثمارات والتبادلات التجارية بين البلدين.

وأوضح أن بلجيكا بها ميناء أنتويرب، وهو واحد من أكبر الموانئ في العالم، ويقع فى قلب منطقة صناعية فى شمال أوروبا، مشيرًا إلى أهيمة التعاون المشترك بين الجانبين لتطوير المشاريع المتعلقة بإنشاء المناطق الصناعية بالموانئ.


 


مصر

بلجيكا

سفير بلجيكا فى مصر

العلاقات المصريه البلجيكيه

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

سفير بلجيكا فى مصر: مزيد من التعاون مع جمعية رجال الأعمال بالإسكندرية

الثلاثاء، 30 مارس 2021 07:56 م

سفير بلجيكا بالقاهرة: أحب تدين المصريين وخفة دمهم.. وعدم تذوقى للملوخية فضيحة..فيديو

الثلاثاء، 02 مارس 2021 05:23 م

سفير بلجيكا فى القاهرة: مصر تلعب دور الوسيط المسالم لدعم استقرار المنطقة.. فيديو

الثلاثاء، 02 مارس 2021 05:21 م

سفير بلجيكا فى حوار شامل لـ"اليوم السابع": إصلاحات الرئيس السيسى كلمة السر وراء الاستقرار الاقتصادى والسياسى.. وهذه قصة "كوبرى إمبابة" فى تاريخ علاقتنا مع مصر.. جهود مصر لحل أزمات المنطقة محل تقدير

الإثنين، 01 مارس 2021 06:30 م

سفير بلجيكا بالقاهرة يزور مشروع متحف قناة السويس العالمى .. صور وفيديو

الأحد، 28 فبراير 2021 04:16 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة