سامح شكرى يستقبل وزير خارجية كرواتيا.. ومؤتمر صحفى مشترك بعد قليل

كتب : أحمد جمعة

استقبل وزير الخارجية سامح شكرى، اليوم الأربعاء، وزير خارجية كرواتيا جوردان رادمان بمقر الوزارة بالقاهرة، للتشاور حول العلاقات الثنائية وسُبل دفعها، بالإضافة إلى عدد من الملفات الإقليمية ذات الاهتمام المُشترك ومن المقرر أن يعقب اللقاء مؤتمر صحفى مشترك.

ووصل إلى القاهرة مساء الإثنين "جوردان رادمان" وزير الخارجية للشئون الأوروبية الكرواتي، قادما على رأس وفد فى زيارة لمصر تستغرق ثلاثة أيام، يبحث خلالها دعم علاقات التعاون بين مصر وكرواتيا وآخر التطورات.

وشارك وزيرا خارجية مصر وكرواتيا صباح اليوم في اجتماعات مجلس الأعمال المصرى الكرواتى.

ومن المقرر، أن يلتقى الوزير الكرواتى خلال زيارته لمصر مع عدد من كبار المسئولين والشخصيات لبحث دعم التعاون واستعراض آخر التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية، كما يشارك فى اجتماع الغرف التجارية مع مجلس الأعمال المصرى الكرواتى، والذى يبحث زيادة التعاون التجارى بين مصر وكرواتيا خاصة فى مجالات الطاقة المتجددة والتعدين، حيث تتضمن الفعاليات لقاءات بين الشركات الكرواتية فى قطاعات التعدين والبترول والطاقة الجديدة والبنية التحتية وبناء السفن وخطوط إنتاج الصناعات الكيمائية والغذائية والدوائية وبنك الإعمار والتنمية الكرواتى.