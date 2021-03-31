اليوم السابع
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الأربعاء، 31 مارس 2021 05:17 م
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رياح وأمطار خفيفة على مدن محافظة الشرقية.. فيديو وصور

الأربعاء، 31 مارس 2021 04:51 م
رياح وأمطار خفيفة على مدن محافظة الشرقية.. فيديو وصور طقس الشرقية
الشرقية - حمدى عبد العظيم

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قدم تليفزيون اليوم السابع، تغطية خاصة، عن حالة الطقس بمحافظة الشرقية، حيث تشهد المحافظة أمطارا خفيفة وهبوبا للرياح على المدن.

وشهدت محافظة الشرقية، هطول أمطار خفيفة، لمدة لا تتجاوز الـ20 دقيقة مع هبوب رياح أيضا، وظهرت السماء ملبدة بالغيوم مع هبوب الرياح.

الغيوم-تملأ-السماء
الغيوم تملأ السماء

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الأربعاء، أمطارا متوسطة فى بعض المحافظات الساحلية ورياح شديدة وطقس بارد ليلًا.

وتتوقع أن يشهد اليوم الأربعاء، طقسا مائلا للبرودة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والرياح معتدلة تنشط أحيانا، مائل للبرودة على السواحل الشمالية والرياح معتدلة تنشط على السواحل الغربية، معتدل على جنوب سيناء والرياح نشطة، وطقس لطيف على شمال الصعيد معتدل على جنوب الصعيد.

أمطار-بالشرقية-وسيولة-الحركة-المرورية
أمطار بالشرقية وسيولة الحركة المرورية

وكشف محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، أن البلاد تشهد نشاط رياح على بعض المناطق من السواحل الشمالية الغربية و جنوب سيناء، وفرص أمطار متوسطة على مناطق من السواحل الغربية على فترات متقطعة، وأمطار خفيفة لمتوسطة على مناطق من السواحل الشرقية والوجه البحرى على فترات متقطعة، وفرص أمطار خفيفة مساء على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة.

سماء-الشرقية-ملبدة-بالغيوم
سماء الشرقية ملبدة بالغيوم

وعن حالة الطقس ليلا فيسود طقس بارد على كافة الأنحاء.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الأربعاء: القاهرة العظمى 19 درجة والصغرى 11 درجة، والإسكندرية العظمى 18 والصغرى 13 درجة، ومطروح العظمى 17 درجة والصغرى 13 درجة، وسوهاج العظمى 24 درجة والصغرى 11 درجة، وقنا العظمى 24 درجة والصغرى 12 درجة، وأسوان العظمى 27 درجة والصغرى 13 درجة.


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