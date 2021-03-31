اليوم السابع
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الأربعاء، 31 مارس 2021 02:12 م
خالد صلاح
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رياح شديدة وأمطار وطوارئ ببوغاز رشيد ووقف حركة الصيد ببحيرة إدكو.. صور

الأربعاء، 31 مارس 2021 01:37 م
رياح شديدة وأمطار وطوارئ ببوغاز رشيد ووقف حركة الصيد ببحيرة إدكو.. صور أمطار شديدة على مدن البحيرة
البحيرة - فريق المحافظات

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تعرضت محافظة البحيرة، منذ قليل، لرياح وأمطار شديدة، مما أدى لحدوث طوارئ فى بوغاز رشيد وغلق حركة الصيد فى بحيرة أدكو.
 
كما تسبب سوء الأحوال الجوية وارتفاع الأمواج وشدة الرياح بشكل غير طبيعى على مدن إدكو ورشيد، فى إعلان حالة طوارئ فى بوغاز رشيد، وتوقف حركة الصيد بميناء المعدية وإدكو ورشيد، وحدوث حالة من عدم الاستقرار فى البحر بمحافظة البحيرة.
 
وتوقفت حركة الصيد حرصا على عدم اصطدام مراكب الصيد ببعضها وتعرضها للغرق، كما توقفت حركة الصيد بميناء المعدية وبحيرة إدكو حرصا على سلامة الصيادين من الرياح المحملة بالأتربة.
 
كما أعلنت إدارة الأزمات والكوارث بديوان عام محافظة البحيرة، تعرض العديد من مراكز المحافظة لرياح محملة بالأتربة، خاصة فى مراكز رشيد وإدكو ورشيد وكفر الدوار والمحمودية وأبو حمص ودمنهور وأبو المطامير والطريق الصحرواى.
 
 
السحب تملاء سماء البحيرة
السحب تغطى سماء البحيرة

امطار شديدة بالبحيرة
أمطار شديدة بالبحيرة

رياح شديدة بالبحيرة
رياح شديدة بالبحيرة

رياح وسماء ملبدة بالغيوم بالبحيرة
رياح وسماء ملبدة بالغيوم بالبحيرة

سماء ملبدة بالغيوم بالبحيرة
سماء ملبدة بالغيوم بالبحيرة

 


بوغاز رشيد

حركة الصيد ببحيرة ادكو

توقف حركة الصيد ببحيرة ادكو

سوء الاحوال الجوية

امطار شديدة بالبحيرة

حالة الطقس

رياح شديدة بالبحيرة

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