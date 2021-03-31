رياح شديدة وأمطار وطوارئ ببوغاز رشيد ووقف حركة الصيد ببحيرة إدكو.. صور

البحيرة - فريق المحافظات

تعرضت محافظة البحيرة، منذ قليل، لرياح وأمطار شديدة، مما أدى لحدوث طوارئ فى بوغاز رشيد وغلق حركة الصيد فى بحيرة أدكو.

كما تسبب سوء الأحوال الجوية وارتفاع الأمواج وشدة الرياح بشكل غير طبيعى على مدن إدكو ورشيد، فى إعلان حالة طوارئ فى بوغاز رشيد، وتوقف حركة الصيد بميناء المعدية وإدكو ورشيد، وحدوث حالة من عدم الاستقرار فى البحر بمحافظة البحيرة.

وتوقفت حركة الصيد حرصا على عدم اصطدام مراكب الصيد ببعضها وتعرضها للغرق، كما توقفت حركة الصيد بميناء المعدية وبحيرة إدكو حرصا على سلامة الصيادين من الرياح المحملة بالأتربة.

كما أعلنت إدارة الأزمات والكوارث بديوان عام محافظة البحيرة، تعرض العديد من مراكز المحافظة لرياح محملة بالأتربة، خاصة فى مراكز رشيد وإدكو ورشيد وكفر الدوار والمحمودية وأبو حمص ودمنهور وأبو المطامير والطريق الصحرواى.