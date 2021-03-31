اليوم السابع
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رويترز: زيادة فى مخزونات النفط الأمريكية وهبوط غير متوقع فى مخزونات البنزين

الأربعاء، 31 مارس 2021 02:00 ص
رويترز: زيادة فى مخزونات النفط الأمريكية وهبوط غير متوقع فى مخزونات البنزين النفط
رويترز

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قالت مصادر تجارية نقلا عن بيانات من معهد البترول الأمريكى إن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة ارتفعت بأكثر من المتوقع الأسبوع الماضي بينما هبطت مخزونات البنزين، وأضافت المصادر أن مخزونات الخام زادت بمقدار 3.9 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 26 مارس، بينما كان محللون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا ارتفاعا بحوالي 100 ألف برميل.

وتراجعت مخزونات البنزين ستة ملايين برميل مقارنة مع توقعات المحللين التي كانت تشير إلى زيادة قدرها 700 ألف برميل.

وارتفعت مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، بحوالي 2.6 مليون برميل مقارنة مع توقعات لزيادة قدرها 200 ألف برميل.

 


النفط

البترول

أمريكا

الولايات المتحدة

اقتصاد

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